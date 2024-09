¡Ya camina! Natalia Esperón comparte en redes los primeros pasos de su nieto

El 25 de julio de 2023 es una fecha que Natalia Esperón jamás olvidará, pues fue el día en que uno de sus sueños se hizo realidad: convertirse en abuela . A más de un año de la llegada de José María , hijo de Natalia Bastón y José María Eugui , Natalia Esperón está disfrutando de una de las etapas más especiales de su nieto quien, recientemente, dio sus primeros pasos, un momento que la actriz compartió en redes sociales , donde publicó un vídeo de un paseo que hizo, de la mano del niño. En este clip, vemos la entrega y cariño con el que Natalia desempeña el papel de abuela, una faceta que anheló vivir desde que su primogénita contrajo matrimonio, en octubre del 2021.

Un paseo con la abuela

Desde que José María llegó a su vida, Natalia está enfocada en consentir al pequeño quien, ya comenzó a caminar y mostrar curiosidad por todo su entorno. En el vídeo que publicó hace unas horas la protagonista de El ángel de Aurora, mostró cómo su nieto tiene una inquietud especial por las mascotas: “Domingo con José María que ya camina y le gustan los perros”, escribió como descripción de este clip en el que, en un momento, Esperón aparece simulando el ladrido de un perrito que llamó la atención del niño.

Debido a que tiene poco que José María comenzó a caminar, este paseo lo hizo de la mano de su famosa abuelita, quien lo sostuvo de la mano, mientras contemplaba la naturaleza que los rodeaba. Instagram se ha convertido en el especio preferido en el que Natalia comparte los recuerdos más especiales junto al bebé a quien está disfrutando al máximo. A finales de agosto pasado, compartió un álbum de imágenes juntos: “Cafecito con mi gordito José María, mi amor. ¡Abuela feliz!”, escribió.

Cuando su agenda de trabajo se lo permite, Natalia se entrega por completo a su papel de abuela, una faceta en la que la vemos plena y feliz, recordando la época en la que sus hijos eran pequeños. En varias ocasiones, la actriz ha revelado que, en su vida, lo más importante es su familia, no por nada, cuando sus hijos eran pequeños, decidió darse una pausa total en el trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a la maternidad. Cuando sus hijos crecieron, fue que decidió regresar a la actuación, donde el público le estuvo guardando su lugar.

Enamorada de su nieto

Recientemente, durante la presentación a prensa de su nueva telenovela, Natalia Esperón, compartió con la prensa detalles de su maternidad y de las decisiones que ha tomado entorno a ella: “Me podrán entender la importancia de criar a los hijos, que son momentos que jamás van a regresar, responsabilidades que son con amor. Ver a tus hijos crecer y poder compartir con ellos, sí es una bendición, no todas las mujeres pueden, ahorita me toca, como muchas mujeres en este país, venir a trabajar y darles ese abrazo, y decirles: 'Gracias a mí por ser'. '. '. su madre' y me conmueve muchísimo, porque ser mamá es una bendición y yo soy bendecida por tener esos hijos que tengo”, comentó visiblemente emocionada la actriz.