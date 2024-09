Zuria Vega reacciona tras la reunión de Alberto Guerra con Madonna en Milán

Meses atrás, Madonna quedó encantada con Alberto Guerra, tanto así que colaboraron para la portada de una revista. Posteriormente, en abril, la Reina del Pop invitó al galán a subir al escenario durante uno de sus conciertos en México, suceso que fue la sensación entre los fans de la cantante. Nuevamente, el actor y la famosa intérprete han coincidido en Italia durante el desfile de Dolce & Gabbana, una situación a la que ha reaccionado Zuria Vega, tras viralizarse las imágenes del encuentro entre su esposo y la estrella musical, quien ha hecho evidente la gran química que existe entre ella y el cubano.

© @el_guerra Zuria y Alberto Guerra se casaron en 2014.

Así respondió Zuria

Tan activa como suele ser en las redes sociales, Zuria no dudó en comentar las últimas publicaciones de Alberto en Instagram. El actor presumió algunos vistazos de su atuendo para la especial ocasión en Milán, una colección de fotos que avivó las reacciones entre sus fanáticos. A diferencia de Madonna, el actor no incluyó la postal junto a la cantante, aunque estas imágenes le merecieron una ola de elogios por su galanura. Mientras la conversación tomaba fuerza sobre el encuentro del actor con la Reina del Pop, Zuria incluyó en las reacciones un emoji de anillo, aludiendo a su matrimonio con el cubano. De manera simpática, Guerra no dudó en responder: “Claro”.

En otro momento, Alberto expresó su emoción por estar de vuelta en su hogar junto a Zuria, a quien le dedicó un cariñoso mensaje. La publicación está ilustrada por una fotografía en blanco y negro de su rostro, misma en la que se aprecia una mano de Zuria. “Hogar es donde ella está…”, escribió el actor, quien ahora participa en la cinta Pimpero: sangre y gasolina. Zuria no tardó en replicar la fotografía en sus historias, feliz de que su relación con Guerra se encuentre en uno de sus mejores momentos. A propósito de la circunstancia, los fans también recordaron cuando semanas atrás la actriz escribió en redes un comentario sobre su esposo: “Propiedad privada desde 2013”.

© IG: @madonna Madonna y Alberto Guerra en Milán.

La foto de Alberto con Madonna

Tal como ocurrió meses atrás, Alberto volvió a aparecer entre las recientes publicaciones de Madonna. La intérprete de clásicos como Like a Virgin o Material Girl presumió su paso por Milán y su reunión con Alberto. En la fotografía aparecen los dos sentados a la mesa, mirando directo a la cámara y luciendo atuendos para la ocasión. Ambos regalan un par de discretas sonrisas. Tal como se aprecia en las otras postales, la llegada de la Reina del Pop por aquella ciudad europea fue la sensación, y Alberto estuvo presente para atestiguarlo.

Zuria y Alberto echan por tierra los rumores

En varias ocasiones, Zuria Vega y Alberto Guerra han tenido que hacer frente a los rumores de crisis matrimonial. Ante ese escenario, los actores han sido muy claros con la prensa, cuando so9n cuestionados al respecto. “Quien no tenga crisis en un matrimonio que venga y nos lo diga. Creo que estamos en un momento muy sólido, somos una familia, nos amamos mucho, tenemos dos hijos maravillosos y estoy muy contenta de que él pueda estar aquí, porque él está filmando fuera de México…”, dijo la intérprete en una entrevista concedida a los medios, declaraciones retomadas por Edén Dorantes para su canal en YouTube.

© @zuriavvega Zuria Vega y Alberto Guerra están felices de haber formado una familia.

Sobre el hecho de que en ocasiones no se les vea juntos, agregó: “Qué les digo, aquí estamos, felices. De pronto pues pueden surgir este tipo de cosas yo creo que como estamos trabajando mucho fuera en países, de pronto no nos ven en redes tanto juntos o no sé de dónde salgan pero juntos, perfectos…”, apuntó.