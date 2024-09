Mar nos habla sobre su nueva música y la posibilidad de hacer un dueto con su padre

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de tus inicios en la música?

"Mi camino en el mundo musical comenzó cuando era muy pequeña. Para mí, lo natural siempre ha sido acercarme a los instrumentos que estaba en mi casa. Siempre estaba muy cerca de los estudios de grabación, siempre acompañando a mi papá, mi familia, en autobuses de gira, cosas así... viajando muchísimo.

Esa vida, esa realidad siempre ha sido muy natural y normal para mí, porque no conozco otra. Y con el tiempo me empecé a descubrir a través del piano, a través de la guitarra. El piano para mí es todo. Disfruto mucho poder meditar a través de un instrumental, como cualquier canción que no tenga palabras, como la música clásica".