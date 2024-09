Ana Serradilla revela la razón por la que estuvo a punto de perder un ojo mientras grababa en Colombia

Siempre sincera, Ana Serradilla recientemente reveló uno de los episodios más complicados de su vida. Y es que la actriz, que se encontró con la prensa a su llegada -de la mano de la mano de su esposo-, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reveló que hace unos años estuvo a punto de perder el ojo derecho, luego de haber sufrido un incidente en un set de grabación en Colombia. Por fortuna, y a pesar de la gravedad del asunto, fue atendida oportunamente y logró recuperarse de dicha sitiuación, aunque con algunas secuelas.

© IG: @la_serradilla Ana Serradilla habló con sinceridad sobre el incidente que sufrió hace unos años

Así lo compartió la actriz de la telenovela La Viuda Negra, quien relató a los medios cómo fue que se dieron las cosas aquella ocasión. "Fue una imprudencia en el set porque la máquina de humo no funcionó y decidieron quemar hojas y entonces una briznita cayó y quemó mi ojo. Yo cometí la imprudencia y empecé a usar por mi propia cuenta cortisonas y antibióticos para sanar mi ojo de una forma más rápida y poder seguir trabajando", dijo Serradilla, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube Berenice Ortiz.

© IG: @la_serradilla Ana Serradilla dijo sentirse agradecida de que todo haya salido bien

Ana reveló que debido a que se encontraban en una provincia un pocoi alejada de la ciudad, no acudió a un especialista por lo que la situación empeoró y tuvo que ser intervenida de emergencia. "No daban con el caso hasta que ya llegué a Bogotá y el oftalmólogo me dijo: 'Traes una bacteria y te tengo que operar ya o puedes perder el ojo'. Me hicieron esa cirugía y me tardé como dos años en volver a ver sin, como con una telita blanca, pero bueno son cosas que pasan", lamentó.

¿Cuáles fueron las secuelas?

La protagonista de películas como Cansada de Besar Sapos detalló que tras el incidente y la posterior cirugía, sigue resintiendo los estragos. "Perdí visibilidad del ojo, ni modo, ya ahorita con lentes de contacto... Mi sistema inmune es más delicado y es más difícil sanar", reveló la intérprete de 46 años, quien explicó que, hasta la fecha, ve un poco borroso.

Eso sí, Ana no perdió el optimismo tras esta experiencia, por lo que a pesar de que el incidente le dejó algunas afecciones, agradece el hecho de que no haya perdido el ojo y que hoy se encuentre bien de salud. "El papel de víctima es el que menos me gusta en esta vida... Pasé por una cirugía exitosa, salí bien y hoy veo, estoy feliz y supersana, así que no pasa nada", finalizó.