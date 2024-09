La emotiva despedida de José Ramón Fernández para André Marín: 'Me duele saber que sufrió tanto'

A lo largo de su trayectoria, André Marín tuvo la oportunidad de trabajar con grandes figuras de la comunicación, quienes se convirtieron en grandes maestros de vida y de profesión. Tal fue el caso de José Ramón Fernández, el icónico comentarista deportivo con el que Marín coincidió cuando iniciaba su carrera y quien fue un gran mentor para él. Y aunque el tiempo y las circunstancias los llevaron a tomar caminos separados, no solo en lo profesional sino también en lo personal, Jose Ramón no ha podido evitar mostrarse consternado ante la noticia del fallecimiento de su colega, por lo que a través de sus redes sociales le rindió un emotivo homenaje, recordando los días en los que solían trabajar juntos.

A través de su perfil de X (antes Twitter), Fernández compartió una fotografía en la que se le puede ver junto a André, a quien abraza cariñosamente. Al pie de la imagen, el periodista escribió un extenso mensaje en el que recordó cómo fue que conció a André y la forma en la que juntos comenzaron a trabajar juntos. "André llegó a trabajar conmigo a los 14 años, era un niño con muchas ganas de aprender, con potencial, fue desarrollándose y creciendo en Imevisión. Conocí a su abuela con quien tuve una buena amistad", expresó conmovido. "Empezó cubriendo cancha y, desde el primer día, lo hizo muy bien. Cubrimos varios Mundiales y Juegos Olímpicos juntos que jamás podría olvidar", agregó.

'Joserra', como es conocido el comentarista popularmente, resaltó el gran cariño que le tiene, dejando en claro que, a pesar de sus diferencias y del distanciamiento que hubo entre ellos, siempre ha sentido un profundo respeto por su persona y su trabajo. "Nos llegamos a estimar muchísimo, después… hubo un alejamiento. Después 17 años nos reencontramos en un programa en Miami, ahí platicamos y nos dimos un abrazo, aunque nunca volvimos a ser amigos, ni nos volvimos a ver", señaló sincero.

Finalmente, Fernández lamentó la forma en la que sucedió su fallecimiento, no sin antes enviar sus condolencias a la familia de su colega. "Me quedo con los años de amistad y cariño en los que compartimos años maravillosos de trabajo y periodismo de alto nivel. Me duele, y mucho, saber que sufrió tanto, nadie merece pasar por lo que él pasó. Ya descansas en paz André, mi afecto sincero a su esposa e hijos", finalizó.

La despedida de un grande de la comunicación

Fue su amigo y colega David Faitelson quien confirmó la noticia del fallecimiento de André Marín, durante su espacio radiofónico en MVS. "Hoy es un día realmente triste... Ha fallecido a los 52 años de edad, esta madrugada. André Marín luchó hasta el final", expresó sumamente consternado. "Luchó hasta el final con una enfermedad que se le complicaba desde los días de pandemia... Él seguía luchando y luchando, pero terminó vencido por una terrible enfermedad", agregó.