Shakira enciende la noche de Miami junto a Lele Pons, Anitta, Danna y Winnie Harlow

Shakira ha compartido un momento icónico junto a un grupo de amigas con las cuales encendieron la noche de Miami: Lele Pons, Anitta, Danna y Winnie Harlow. Los hechos sucedieron este el pasado sábado 14 de septiembre en la discoteca LIV en donde la barranquillera fue captada moviendo sus caderas mientras interpretaba alguno de sus éxitos como: Whenever, Wherever, TQG y Loca. Y aunque se ha generado un rumor sobre un fan que estaba grabando a la cantante de manera indebida, lo cierto es que quién estaba con su teléfono móvil era un miembro de su mismo equipo tomando contenido sobre su presentación en dicho club nocturno.

© World Red Eye Lele Pons, Winnie Harlow, Shakira, Anitta y Danna

Y es que según ha trascendido, Shakira le pidió a sus fans que dejaran sus teléfonos a un lado para que disfrutaran el momento junto a ella con la finalidad de que la experiencia sea inolvidable para todos los presentes. La celebridades mencionadas junto a sus respectivos equipo de chicas, se unieron a ella y siguieron animando la cabina del DJ hasta altas horas de la madrugada. El novio de Winnie Harlow, Kyle Kuzma, y el rapero French Montana estaban también presentes en una mesa VIP cercana animándolas desde el público.

Como hemos visto en las imágenes que se han vuelto virales, la intérprete de 47 años portaba un vestido corto my ceñido que resaltaba su excelente figura de color tostado con una abertura en la espalda, una cadena con una cruz y su incomparable melena rubia. En otros momentos del video, se le aprecia bailando en una especie de pasarela demostrando sus mejores y sensuales movimientos.

La noticia ha desatado una serie de especulaciones sobre la naturaleza del contexto de Shakira junto a las otras artistas. Algunos sospechan que se trata de una posible colaboración entre las tres cantantes. Otros aseguran que la canción se titula ‘Soltera' y que solo contará con la colaboración de Anitta, mientras que la presencia de Danna ha dejado abierta la posibilidad de que también participe del proyecto.

© World Red Eye La cantante colombiana sorprendió con sus mejores pasos de baile en un famoso club nocturno de Miami

Lo cierto es que no hay duda del éxito apabullante con el que Shakira ha retomado su carrera artística con el lanzamiento de su duodécimo álbum "Las Mujeres ya no lloran" el cual salió a la venta el pasado 22 de marzo de 2024 bajo el sello de Sony. Del mismo, su gira mundial "Las Mujeres ya no lloran World Tour" viene siendo un éxito rotundo el cual concluirá el 15 de diciembre en Detroit, Michigan.