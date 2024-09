Gael García reaparece junto a Diego Luna y sorprende con su nuevo look en la pelea del 'Canelo' Álvarez

El talento de Saúl 'Canelo' Álvarez siempre logra atraer la atención de los aficionados al box, pero también el de varias celebridades de todo el mundo. Tal y como sucedió durante este fin de semana en Las Vegas, Nevada, ciudad a la que arribaron fans de este deporte y un sinfín de famosos que se dieron cita en la T-Mobile Arena pare ser testigos del más reciente triunfo del tapatío, quien se impuso ante el puertorriqueño Edgar Berlanga, la noche del pasado 14 de septiembre. Entre los asistentes destacó la presencia de Gael García Bernal, quien además de sorprender con su nuevo look, acudió acompañado de su inseparable amigo, colega y socio, Diego Luna.

© Getty Images Gael García y Diego Luna se mantuvieron antentos a lo sucedido en el ring

La dupla de actores acudieron a esta cita tan importante para mostrarle su total apoyo a su compatriota. Y aunque su presencia causó revuelo entre los asistentes, sin duda quien acaparó miradas fue Gael, quien sorprendió a todos al aparecer con un look muy distinto, pues se dejó crecer la barba de forma considerable, logrando así una apariencia más madura que le va a la perfección.

Gael y Diego en la pelea del 'Canelo' View post on Instagram

Tras la pelea, los actores tuvieron la oportunidad de convivir con el boxeador y felicitarlo personalmente por su increíble desempeño en el ring y por su triunfo. Algo de lo que el 'Canelo' dio muestra en sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que aparece junto a los intérpretes de la nueva serie de Disney+, La Máquina, la cual precisamente relata la historia de un pugilista que está a punto de retirarse.

El vínculo de Gael con el box

Durante una charla con ESPN, la cual se dio posterior a la pelea del 'Canelo' en Las Vegas, Gael García Bernal habló de la pasión que siente por el box. “Llevo desde hace como 14 años más o menos de entrenar boxeo, me enfermé con el boxeo, es un deporte hermoso, entrenarlo y generar comunidad, es fantástico, de ahí entendí el porqué del arraigo que tiene en lugar como México, Filipinas, el boxeo genera algo de una comunidad de hermandad con quien estás entrenando", compartió.

“Después te enfrentas con gente que no conoces, ahí ya es matar o morir, Diego estaba haciendo un documental de Julio César Chávez, acababa de terminarlo y dijimos por qué no hacemos una historia de boxeo que nos encanta, desde entonces, hace como 10 años en Berlín empezamos a hablar de ello. Llegó momento en el que íbamos a empezar y me puse a darle, a pegarle”, indicó.