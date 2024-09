Fernanda Gómez y Maria Fernanda, los amuletos de buena suerte para el 'Canelo' Álvarez previo a su pelea

Ya se ha vuelto una tradición que Saúl 'Canelo' Álvarez se apodere de Las Vegas, Nevada, cerca de las fiestas patrias y este 2024 no ha sido la excepción. El tapatío se enfrentará este fin de semana al puertorriqueño Edgar Berlanga, por lo que defenderá sus tres títulos de los pesos supermedios de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB). Y aunque el 'Canelo' confía completamente en su talento y preparación, no hay nada más importante para él que tener a su familia cerca en los momentos más importantes de su vida y su carrera, por lo que a su lado han estado su esposa, Fernanda Gómez, y su pequeña hija, María Fernanda, quienes se han convertido en sus fans número uno y sus amuletos de buena suerte.

© IG: @fernandagmtz Fernanda y Marifer no se han separado ni un segundo del 'Canelo'

Así lo ha dejado ver Fernanda en sus redes sociales, donde ha documentado algunos de los instantes más especiales que han vivido los días previos a la pelea. Específicamente durante la ceremonia de pesaje; una ocasión en la que se han mimetizado con el boxeador, pues han lucido sus respectivos uniformes rojos con el monograma del 'Canelo', y en primera fila fueron testigos de este momento tan especial.

El 'Canelo' Álvarez listo para su pelea View post on Instagram

Cabe destacar, que Emily, la hija mayor del 'Canelo' Álvarez, también se encuentra en Las Vegas para apoyar a su papá; sin embargo, en esta ocasión ha preferido mantener un perfil bajo y disfrutar al máximo de todo lo que la 'Ciudad del Pecado' puede ofrecer. De hecho, la jovencita se ha tomado un tiempo para asistir al concierto de Peso Pluma en la T-Mobile Arena, el mismo lugar en el que esta noche peleará el 'Canelo'.

Video Relacionado

¿María Fernanda seguirá los pasos de su papá?

Aunque Marifer aún es muy pequeña, todo parece indicar que tiene muy claro lo que quiere para su futuro, claramente inspirada por su famoso papá. Y es que, sin duda, la menor ha crecido en medio de un ambiente deportivo, en donde la disciplina es fundamental. Es por eso que, al cuestionarla sobre lo que le gustaría ser de grande, la pequeñita ha dejado en claro que le gustaría seguir los pasos de su papá, pero no en el box, sino en el golf. “El otro día me dijo: ‘Es que yo ya quiero crecer y tener hijos’, y le dije: ‘No, señorita, está muy mal, usted primero tiene otras cosas que hacer, estudiar, si va a hacer algo con el deporte, algo con su vida, para que no dependa de nadie’”, comentó el ‘Canelo’, durante un live que realizó con Javier ‘Chicharito’ Hernández en redes sociales.

El tapatío invitó a su hija a la conversación para preguntarle que a que le gustaría dedicarse de grande, una pregunta que la pequeñita respondió de la mejor manera: “Quiero ser la mejor golfista de la historia”.