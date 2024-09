Conmovidos, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebran el nuevo logro de su hijo, Eduardo Jr

Unidos como familia, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebran orgullosos cada uno de los logros de sus hijos mayores, quienes ya se realizan en los respectivos ámbitos profesionales que más les apasionan. De hecho, la pareja de esposos se encuentra de gran celebración en estos instantes, tras el reciente logro de Eduardo Capetillo Jr, quien sigue sumando nuevos proyectos a su carrera en el espectáculo, ya sea en la televisión, la música y ahora el cine, pero de una manera muy especial, pues el joven ha participado en el doblaje de la película Transformers Uno, lo cual ha sido muy significativo para él. Con el corazón en la mano, los Capetillo Gaytán abrazaron este momento y compartieron cómo se sienten al ver a su hijo realizándose.

© @bibygaytan Biby Gaytán y Eduardo Capetillo están orgullosos de su gran familia.

Biby y Eduardo, admirados por su hijo

Puntuales a la cita, Biby y Eduardo acudieron a la premier de la cinta Transformers Uno, en la Ciudad de México, espacio en el que la guapa actriz, en su faceta de orgullosa mamá, habló de este nuevo reto asumido por su hijo Eduardo, a quien le envió un conmovedor mensaje frente a las cámaras. “Yo estoy orgullosa desde el día que naciste, no tienes que comprobar nada, únicamente te deseo y le deseo que alcance sus sueños a través del esfuerzo, de la disciplina y lo está logrando y, está forjando su propio camino…”, expresó en una charla concedida a Venga la Alegría, de TV Azteca. “Aquí estamos para aplaudirle y para gozar un logro más en su carrera…”.

Video relacionado

Así mismo, Eduardo Capetillo tomó la palabra, para revelar que esta emoción también es compartida por los más pequeños de la casa, los hermanitos de Eduardo Jr, los mellizos Manuel y Daniel, quienes están sorprendidos de que su hermano haya participado en una película como esta. “Dos hermanos que podrían ser sus hijos, que podrían ser mis nietos. Ellos tienen esta oportunidad de gozar así a sus hermanos y que en la casa ha sido un proyecto muy especial, porque imagínate, para Manuel y Daniel es como: ‘¿Te cae que mi hermano va a ser la voz de uno de los Transformers?’. Es un proyecto muy especial para toda la familia…”, dijo el cantante.

© Fotografía: XIMENA MORFÍN Lalo Capetillo se dice feliz en este momento de su vida.

La emoción de Eduardo Jr al hacer realidad otro sueño

Inspirado por sus padres, Eduardo Capetillo Jr traza a diario el camino de la realización de sus sueños en el espectáculo. Para él, ser parte del doblaje de Transformers Uno, es un gran privilegio alcanzado gracias a su empeño y trabajo. Sin embargo, no sería lo mismo para él sin la compañía de sus padres y hermanos, quienes han sido testigos de este importante episodio en su vida. “Bien emocionado (estoy) y orgulloso, de entrada por haber quedado en el proceso de selección y de casting. Obviamente que hoy me acompañe mi familia, mis amigos, me llena de felicidad, de orgullo y obviamente pues los chiquitos están felices, pero lo que está bien padre de esta película es que tiene mensajes bien fuertes, para los chiquitos y para los adultos…”, afirmó el joven.

© @bibygaytan Eduardo y Biby están felices de apoyar a sus hijos en la realización de sus sueños.

De esta manera, los Capetillo Gaytán caminan tomados de la mano mientras se brindan apoyo mutuo, enfocados en sus proyectos profesionales sobre los escenarios. Recientemente, Eduardo Jr sumó otro éxito al grabar una colaboración musical con Lucero Mijares, al interpretar ambos el tema titulado Vas a Decir que Sí, una canción que ha logrado colocarse entre las favoritas de sus fans, quienes además han logrado viralizar el tema en las redes sociales.