Como nunca, Biby Gaytán habla del momento en que dejó su carrera tras convertirse en mamá

Uno de los rostros más conocidos del espectáculo mexicano es el de Biby Gaytán. Telenovelas, obras de teatro y proyectos musicales, son tan solo parte de los retos asumidos por la actriz y cantante, quien luego de casarse con Eduardo Capetillo y formar una familia, tomó la decisión de permanecer lejos de los escenarios. Tras su regreso al medio en 2019, al ser elegida para protagonizar la puesta en escena Chicago, la intérprete dice sentirse plena por sus decisiones, enteramente orgullosa de nunca haber dejado de prepararse todos estos años en que sus fans añoraron siempre su regreso. Ahora, se encuentra más que motivada por su más reciente proyecto, la obra titulada Dos Locas de Remate, en la que una vez más da muestra de su talento.

Su vida lejos de los reflectores

En medio de su exitosa carrera, Biby eligió poner pausa a sus proyectos para dedicarse a su familia. En perspectiva, la guapa intérprete de 52 años está segura de que fue la mejor decisión, pues afirma que eso trajo consigo la estabilidad que hoy prevalece en su vida. “Con la edad me he vuelto más espiritual, porque cuando estaba más jovencita no es que no lo fuera, pero está uno mucho en la rutina, el trajín y los niños…”, dijo en una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano. “Tuvimos una familia grande, pero los tres primeros (hijos) se me pasó la vida tan rápido. Sí, sin duda creo que esa otra faceta mía me dio la estabilidad que yo necesitaba para hoy en día poder estar aquí…”.

En la reveladora charla, Biby compartió cómo su amor por los escenarios nunca la llevó a olvidarse de su profesión, tanto así que al mismo tiempo en que cuidaba de sus hijos seguía preparándose para ser la mejor intérprete. “Nunca dejé de cultivarme, nunca dejé mis clases de ballet, tomaba mis clases de canto, esa parte seguía ahí. Porque mucha gente entra a este medio por la fama, no todo mundo, algunas personas, pero cuando de verdad amas lo que haces la fama viene como consecuencia de, y así fue en mi caso…”, reiteró.

El pasado que ancló a Biby a su presente como intérprete

Gracias a ese gusto y amor por su profesión, Biby se mantuvo anclada a su deseo por volver a los escenarios. De hecho, recordó cómo desde pequeña comenzó esta historia que, hasta el día de hoy, ha sido del todo fascinante para ella. “Yo me preparé toda la vida, si bien no empecé como actriz, me preparé como bailarina clásica… luego entro a Timbiriche y ahí me empiezo a preparar como cantante y como actriz…”, recordó la estrella en la plática.

Biby además hizo énfasis en el origen de su amor por los escenarios, algo que surgió siendo muy pequeña gracias también a la influencia de su madre. “Siempre soñé en pisar los escenarios, más allá de la televisión, que me encanta, pero más allá de eso el escenario, porque yo crecí en una escuela de danza, la directora era mi madre, la maestra, toda mi vida estuve ahí, entonces hasta el olor de los teatros, es donde yo crecí…”, reveló en la plática, orgullosa del camino recorrido hasta ahora.