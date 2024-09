Toño Mauri habla de la razón por la que aún no habría podido conocer a la familia de su donante

Han pasados tres años desde que Toño Mauri tuvo la fortuna de recibir un doble trasplante de pulmón, y no pierde las esperanzas de poder reunirse con la familia de su donante, a quienes desea expresar su profundo sentir. Sin embargo, eso no ha sido posible hasta ahora. Según comparte el también productor televisivo, puede entender las razones de esa situación, las cuales respeta, aunque no pierde la esperanza de que pudiera darse un encuentro futuro con esas personas, a las que en meses pasados incluso les escribió una carta. Sincero como suele ser, Mauri abordó nuevamente el tema, revelando que además sigue en pie la idea de llevar al cine su historia de sobrevivencia, la cual ha dejado escrita en un libro testimonial.

© @antonio.mauri Toño Mauri se encuentra pleno tras la nueva oportunidad de vivir.

No pierde la esperanza

Sensible como suele ser al abordar el tema, Toño ha compartido declaraciones en las que ha reiterado su deseo por tener contacto con la familia de su donante, quienes han preferido postergar este encuentro. “Es mi ilusión, yo desde que cumplí el año en mi trasplante, tuve la oportunidad de escribirle una carta a la familia de mi donador para decirles del interés que tenía en conocerlos…”, dijo en una entrevista concedida al programa televisivo Venga la Alegría, espacio en el que se dejó ver de muy buenos ánimos y muy activo, feliz de mantenerse enfocado en sus proyectos profesionales.

Toño también fue puntual al revelar la razón por la cual, él considera, la reunión con la familia de su donante no ha podido ser posible. “Tristemente no se ha dado, pero yo entiendo también que hay un proceso, hay un duelo y de repente creo que debe ser difícil ver a una persona que, de alguna manera, ese ser vive dentro de nosotros…”, explicó el intérprete durante la charla. Mientras tanto, Mauri disfruta al máximo de su presente, cobijado también por el amor de su familia, sus hijos y su esposa, quienes lo han acompañado a lo largo de todo el proceso.

© @antonio.mauri Toño Mauri reveló que para familia de su donante debe ser difícil transitar por su duelo.

¿Cómo se encuentra de salud Toño Mauri?

Emocionado por el gran momento que vive, Toño también hizo énfasis en la estabilidad que hoy prevalece en su vida, especialmente porque su estado de salud es favorable, algo por lo que tiene mucho qué agradecer. “Llevo tres años y medio de mi trasplante y ha sido maravilloso, estoy prácticamente otra vez haciendo mi vida normal, ya me acoplé a mi trabajo, a mi vida, a mis viajes…”, dijo el actor en otro momento de la plática.

© @antonio.mauri Toño Mauri se siente feliz de celebrar la vida.

Para Toño, haber salido librado del Covid gracias a la oportuna atención de sus médicos, quienes realizaron con éxito su doble trasplante de pulmón, ha sido una experiencia que desea compartir con el mundo entero. No solo lo ha hecho a través de su libro, sino también, asegura, está en sus planes la realización de un filme. “Estoy preparando la película de mi libro para poder hacerlo en película, y yo creo que es muy importante por todos los temas que me pasaron, la donación de órganos, los trasplantes de órganos, la experiencia de estar en un coma tan largo…”, afirmó.