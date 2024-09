Revelan detalles del comentado encuentro de JLo y Matt Damon: “Tuvieron una conversación larga y profunda’

Hace unos días, tras su espectacular desfile por la alfombra roja en el Festival de Cine de Toronto, Jennifer Lopez fue captada charlando muy cercana y cariñosamente con Matt Damon, el mejor amigo de Ben Affleck. La escena en la que la cantante sostenía la mano del actor causó gran revuelo, ya que ella está en medio de su divorcio con el intérprete de Batman y además se había especulado que su relación con su amigo no era exactamente la mejor. Ahora, para saciar la curiosidad de muchos, finalmente se han revelado algunos detalles de aquel comentado encuentro.

© Grosby Group JLo y Matt fueron captados charlando de manera íntima en el afterparty de la premier de 'Unstoppable'.

De acuerdo con una fuente consultada por People, Jennifer y Matt siguen siendo buenos amigos, de hecho, aparentemente la cantante es “muy cercana” al actor y “disfrutó pasar tiempo” con él luego de la presentación de su película Unstoppable. Damon, quien fungió como productor, posó junto a JLo y otros integrantes del elenco a su llegada a la proyección, pero fue más tarde que tuvieron un momento más tranquilo para conversar.

“Jen y Matt comenzaron a hablar y tuvieron una conversación larga y profunda”, dijo el informante, señalando que los dos actores se rieron y también hablaron en un tono más serio, además de que se tomaron de las manos mientras hablaban. Dicho gesto fue captado por cámaras a la distancia, evidenciando la complicidad que une a Jennifer con el mejor amigo de su aún esposo.

© Grosby Group Lopez y Damon se mostraron muy cercanos y cariñosos.

De acuerdo con dicho medio, la charla se extendió por más de 20 minutos durante el after party que se celebró en la EPOCH Bar & Kitchen Terrace, en el hotel The Ritz-Carlton de Tornto. La fuente detalló que la intérprete de On The Floor estaba sentada en una mesa con Luciana Barroso, esposa de Damon, cuando él llegó y se les unió.

La presentación de Unstoppable, cuya producción también corrió a cargo de Affleck, ha sido la aparición pública más importante para JLo luego de que se hiciera público que el pasado 20 de agosto solicitó formalmente el divorcio a Ben. Al día siguiente asistió a la fiesta The Road to the Golden Globes Party, realizada también en el marco del festival de cine, y lució igualmente guapísima.

© Getty Images Jennifer Lopez lució guapísima en la fiesta "The Road to the Golden Globes Party", en el Four Seasons Hotel Toronto.

La esperada ausencia de Ben

Desde el mes pasado se dio a conocer que Ben no tenía la intención de asistir a la presentación de Unstoppable, decisión que no fue del todo una sorpresa. El actor, quien anteriormente ha confesado no estar muy cómodo frente a los reflectores, probablemente haya querido evitar cruzarse con Jennifer y desviar la atención de la película. Además, seguramente sabía que Damon asistiría como representante de Artists Equity, su productora, la cual estuvo a cargo del filme.

© Getty Images Al parecer JLo y Ben quisieron evitar un encuentro incómodo en Toronto.

Sin embargo, Jennifer y Ben sí trabajaron juntos en la película, y a inicios de 2023, él se mostraba emocionado de trabajar con su esposa. “Siempre contratamos a los mejores actores”, dijo en entrevista para CBS Sunday Mornings al ser cuestionado sobre la participación de Jennifer en Unstoppable.

“Va a ser genial, ir a trabajar con tu esposa, ir a trabajar con tu mejor amiga”, agregaba. “Si no te gusta con quién estás trabajando y si tienes dificultades o problemas en el trabajo, creo que es una de las cosas que puede terminar causar depresión, ansiedad y dolor a las personas”, reflexionaba Affleck. “Y al revés, si quieres a las personas con las que trabajas, probablemente tu vida sea mucho mejor, ¿sabes?”.