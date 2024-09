Tamara Falcó sobre sus deseos de tener un bebé: ‘Dicen que cuando te relajas es cuando viene’

Ha pasado poco más de un año desde que Tamara Falcó celebró su esperada boda con Iñigo Onieva, y desde entonces ambos se han dedicado a disfrutar su tiempo como recién casados. La socialité española, que hace unos días hizo un inolvidable viaje a Colombia, ha confesado su ilusión por convertirse en madre, por lo que ese tema ha sido recurrente en sus apariciones públicas. Recientemente fue cuestionada sobre sus planes de ‘escribirle a la cigüeña’ y ha revelado que ha optado por relajarse y llevar las cosas con calma.

La hermana menor de Enrique Iglesias asistió el pasado10 de septiembre a un evento en Madrid con motivo de los 50 años de Pedro del Hierro, firma de moda con la que colabora. En su encuentro con los medios, fue cuestionada sobre sus planes de formar una familia con Iñigo, así como sobre el tratamiento que previamente había revelado que estaba siguiendo.

“La verdad es que todos los temas de fertilidad son muy exhaustivos, sobre todo para la mujer. Ahora me estoy tomando un tiempito y viendo una forma más holística de hacer las cosas”, contó Tamara, según declaraciones publicadas por Europa Press. “Hay teorías que dicen que cuando te relajas, es cuando viene, así que me estoy cuidando, haciendo deporte y cuidando mi microbiota”, confesó la socialité, quien acudió a la cita usando un hermoso vestido satinado color lavanda con un lazo color vino al frente, pieza de su colección con la marca.

La aristócrata de 42 años, quien recientemente se estrenó como juez en el programa Got Talent (Telecinco) aseguró que no le molesta que la cuestionen a menudo sobre la maternidad. “Nunca me he agobiado cuando me preguntan. Al final, es totalmente normal, es como el siguiente paso dentro de una pareja. No tengo ningún problema en contarlo, aunque sí que me molestaba un poco cuando decían que parecía que estaba embarazada, y yo en realidad estaba haciendo dieta”, admitió.

Hace un año, Tamara e Iñigo fueron captados saliendo de la clínica Fertilitas, y más tarde se supo que ella estaba llevando a cabo un método natural de fertilidad llamado naprotecnología. “Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy súper contenta, por ahora todo bien”, comentó la misma socialité más tarde.

Según explicó entonces, dicho tratamiento es “como un traje a medida porque cada mujer es un mundo y es interesante saber”. Además, quiso dejar claro que no tenía ningún problema de fertilidad que le impidiera ser madre. “No, no, para nada, era justamente para ir adelantando porque tengo otra amiga que lo hizo, pero al ser un método natural se tarda mucho tiempo, no es inmediato”, detalló.

El balance que ha hecho hasta hora de su matrimonio

En su reciente aparición, Tamara también habló sobre cómo ha vivido estos 14 meses de casada. “El matrimonio parece parecido al noviazgo, pero cambia bastante la dinámica. Ya no hay tanta vuelta atrás como cuando eres novio. Hemos aprendido mucho de la convivencia”, contó. “Aunque no se ha dado lo de tener hijos, como pareja hemos crecido mucho juntos, así que hago un balance positivo”, dijo sobre su relación con Íñigo.

La también personalidad televisiva confesó que, como todas las parejas, han tenido roces. “Por supuesto que tenemos discusiones. Dentro de un matrimonio es imposible no tenerlas, es una convivencia. A veces no te apetece hablar con nadie y tienes a otra persona allí, con sus llamadas, sus cosas... Claro que hay momentos en los que digo... pero también hay momentos en los que yo le saco de sus casillas. Es un equilibrio”, reflexionó.