Agradecida, Alejandra Espinoza celebra 13 años de amor con Aníbal Marrero

En la vida de Alejandra Espinoza no hay tesoro más grande que la familia que ha construido de la mano de su esposo Aníbal Marrero. Como todas las parejas, ellos han enfrentado situaciones desafiantes, pero el gran amor que los une les ha permitido superar cada obstáculo. Así, convertidos en un matrimonio sólido, la conductora y el coreógrafo han cumplido 13 años de casados y por supuesto que no han pasado por alto esta ocasión tan especial.

© Instagram @alejandraespinoza Padres de Matteo, Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero han construido una hermosa familia.

La actriz de raíces mexicanas usó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a su marido en el que expresó su sincero agradecimiento por la vida que ha formado junto a él. “Happy anniversary my luv! Eres más de lo que soñé. Gracias por ser mi persona, por siempre estar, por nunca fallar, por entender mis loqueras y por unirte a ellas”, escribió Alejandra en una publicación compartida con Aníbal.

“En estos 13 años hemos crecido juntos y de la mano de Dios, creo que eso ha sido la clave. Quiero que seas siempre la persona con quien me acuesto y despierto el resto de mi vida. Gracias por tanto, tanto”, agregó la colaboradora de Univision en su sentida dedicatoria.

© Instagram @alejandraespinoza Con 13 años de matrimonio. Alejandra y Aníbal siguen tan enamorados como el primer día.

‘Ale’ acompañó sus emotivas palabras con un lindo video de ella y su esposo ambientado con el tema Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. En las imágenes, que probablemente fueron captadas en su reciente viaje a República Dominicana, se veía a la pareja caminando por la playa durante el atardecer, derrochando miel mientras se abrazaba y besaba efusivamente.

Alejandra y Aníbal derrochan miel en la playa

Dentro de unos días Alejandra celebrará otra fecha importante, el cumpleaños de Aníbal, que será el 28 de septiembre. “Jamás podría expresarte con palabras lo mucho que te amo y lo agradecida que estoy con Dios por tu vida, por cuidarte y protegerte durante todos estos años. Eres mi persona favorita de este mundo, la persona perfecta para mí. ”, expresaba la conductora el año pasado.

Una historia de amor que inició gracias a ‘Nuestra Belleza Latina’

Hace algunos años, Alejandra contó en una entrevista en Enamorándonos USA que a atracción hacia Aníbal fue inmediata cuando lo conoció como profesor de baile en la Mansión de la Belleza de Nuestra Belleza Latina, certamen en el que ella participó. “A mí Aníbal siempre me gustó. A mí me gustaba desde que lo vi. Yo tenía novio, y no es algo de lo que yo estoy orgullosa, pero Aníbal me gustaba”, confesó.

© Getty Images El flechazo entre Alejandra y Aníbal fue en 'Nuestra Belleza Latina'.

Y el coreógrafo también tuvo una conexión con ella desde el inicio. “Mi asistente, Janet, me decía: ‘Tienes que ver a esta mexicana espectacular, una flaca (con unos atributos) así bien bellos, es preciosa, es la mejor, es la que va a ganar'”, contó por su parte Aníbal. “El día de la semifinal de NBL fue un momento muy importante en nuestra relación. No pude contestar la pregunta que me tocó. Yo ahí tiré la toalla, yo dije ‘yo no voy a seguir pasando vergüenzas’. Ya no quería salir”, relató ella. Sin embargo, el staff de la producción envió a Aníbal para tranquilizarla. Esa conversación fue clave, pues tras volver al escenario, ella se coronó como ganadora del concurso.