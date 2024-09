Stephanie Salas y Humberto Zurita, inspirados en su nueva escapada de enamorados por Las Vegas

Motivados por su noviazgo, Stephanie Salas y Humberto Zurita acumulan gratas experiencias con el paso de los días. La famosa pareja de actores ha encontrado la manera de disfrutar esta etapa, en la que no ha faltado inspiración gracias a una de sus más grandes pasiones; viajar por el mundo para escribir nuevas páginas en su historia de amor. En días pasados, los novios tuvieron una escapada por las Barrancas del Cobre, en Chihuahua, un instante del que compartieron vistazos en sus redes sociales. Posteriormente, Stephanie celebró por todo lo alto el cumpleaños de Humberto, para luego emprender la marcha hacia un nuevo destino, la ciudad de Las Vegas.

La nueva travesía de los enamorados

Felices de que todo en este instante camine de la mejor manera, los novios tomaron la decisión de viajar a la conocida Ciudad del Pecado. Desde los primeros minutos de su llegada, Stephanie mostró algunos vistazos del hotel en el que se hospeda con Humberto, felices de estar en Las Vegas, uno de los sitios turísticos por excelencia en Estados Unidos. Casinos, espectáculos musicales, compras y entretenimiento al por mayor, es tan solo parte de la oferta que los enamorados disfrutarán los próximos días, una placentera estancia que los tiene muy emocionados.

Cercana como suele ser a sus seguidores, Stephanie reveló en sus historias de Instagram algunos clips de su llegada al hotel junto a su galán. En uno de los videos, la actriz y cantante muestra a Humberto en la puerta de la suite en la que se hospedarán, mientras él, con gafas oscuras, mira a su novia. “Las Vegas”, se puede leer en la publicación, musicalizada de fondo con el tema Fly me to the moon. En otro momento, los enamorados se dejaron ver simpáticos durante una caminata Las Vegas Strip, desde donde se tomaron una divertida fotografía con un par de filtros de lentes de sol.

Stephanie celebra a Humberto

En días pasados, Humberto se dejó consentir por sus seres queridos ante la llegada de su cumpleaños. Stephanie fue la primera en felicitarlo y en desearle lo mejor a su novio, quien recibió algunas sorpresas también de sus hijos, Emiliano y Sebastián Zurita. A través de las redes sociales, el actor hizo evidente las muestras de cariño de su novia y los suyos, quienes además lo festejaron con un pastel de cumpleaños. Este ha sido sin duda otro gran evento para los enamorados, que ha lo largo de este tiempo han forjado una complicidad de la que se sienten muy orgullosos.

Stephanie no dejó de hacer públicos sus amorosos mensajes a Humberto, quien recibió su nueva vuelta al sol colmado de gratificaciones. “A mi amor todo el amo y el regalo más puro de este universo. ¡Feliz cumpleaños Humberto! Te amo”, escribió Salas. “Te amamos Humberto, ¡Feliz cumple!”, escribió ella tiempo después en las historias donde dio algunos vistazos del festejo para Zurita en su especial día. “Gracias por tanto amor”, agregó él en los mensajes que no pasaron desapercibidos por sus seguidores.