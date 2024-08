Stephanie Salas, feliz de actuar en televisión junto a su hija, Camila Valero

Meses atrás, Camila Valero emprendió uno de los retos más importantes de su carrera como actriz al ser elegida para protagonizar su primera telenovela, La Historia de Juana, una producción de Televisa. Con el ímpetu que la caracteriza, abrazó esta oportunidad alentada también por su familia, especialmente por su mamá, Stephanie Salas, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de todos estos años. Ahora, es la misma Stephanie quien ha hecho realidad otro de sus sueños; poder compartir pantalla con su hija, luego de ser invitada para tener una participación especial en el melodrama, el cual se transmite en el horario estelar de Las Estrellas.

© @stephaniesalasoficial Stephanie Salas y Camila Valero

Stephanie y Camila, juntas por primera vez en TV

Con el corazón en la mano, Stephanie expresó su emoción por haber tenido la oportunidad de llegar a la telenovela. A través de las redes sociales, la actriz y cantante presumió este gran momento, el cual quedará, sin duda, entre sus recuerdos más entrañables. En sus historias de Instagram, la también nieta de Silvia Pinal dio un vistazo de la escena que grabó para la producción, en la cual hace el papel de una jueza del registro civil a cargo de una boda entre dos de los personajes de la historia. Muy enfocada en sus líneas, Stephanie dio muestra de su talento frente a las cámaras, el cual ha heredado de las reconocidas mujeres de su familia.

Video relacionado

Con total emoción, Stephanie habló de su interpretación, un instante digno de conservar entre sus memorias más preciadas, por tratarse de la telenovela protagonizada por su hija Camila. “Qué alegría haber participado en uno de los últimos capítulos de La Historia de Juana al lado de mi adorada Juanita, Camila Valero”, escribió la intérprete, dando mención a las redes sociales de Camila y de la producción a cargo de Jorge Sastoque. “Me aventé una gran participación especial anoche en La Historia de Juana”, agregó en sus publicaciones, las cuales ilustró con escenas del momento.

© @stephaniesalasoficial Stephanie Salas y Camila Valero

Camila, feliz de trabajar con su mamá

Para Camila Valero, La Historia de Juana es una telenovela que ha marcado para siempre su trabajo en televisión, no solo por tratarse de su primer protagónico en el género, sino también por haber compartido créditos junto a su mamá Stephanie, aunque la participación ella solo haya sido momentánea. “Más allá de trabajar juntas, porque nuestros personajes no interactúan, creo que lo simbólico, significativo y lindo fue que viniera al set a trabajar en un papel y ser parte del elenco, aunque sea en un cameo, fue muy lindo, fue como hacerla parte de este logro mío tan grande”, nos contó la joven meses atrás en una entrevista concedida a HOLA! Américas.

© @stephaniesalasoficial Stephanie Salas en 'La Historia de Juana'

En esa charla, Camila también habló del respaldo que le brindó su mamá, quien le dio sus mejores consejos para salir a cuadro y dar lo mejor de sí misma en este proyecto. “La verdad es que este proyecto sí fue un reto, nunca había hecho un proyecto por tanto tiempo, este es mi segundo protagónico (el primero fue en la serie de Netflix, Pacto de Silencio), sí fueron muchos meses de rodaje y, a veces, eso puede llegar a agobiar, porque tienes que estar al 100, no es un trabajo en el que puedas desdibujarte, es muy exigente. En momentos en los que me sentía muy cansada, siempre le marcaba y me decía: ‘Estas viviendo tu sueño, tranquila todo va a estar bien’”, contó.