Biby Gaytán revela cómo ha sido la relación con su suegra tras 32 años de convivencia

Si de algo se siente muy afortunada Biby Gaytán fue de haber encontrado en los Capetillo a una nueva familia, cuando hace poco más de tres décadas ella y Eduardo Capetillo tomaron la decisión de casarse. A raíz de ese importante paso en su vida, la actriz y cantante tuvo que establecerse en la Ciudad de México junto a su esposo, lejos de sus seres queridos, quienes radican en el estado Tabasco. Según contó la guapa intérprete, desde ese momento su suegra, la señora María del Carmen Vázquez, ocupó un lugar muy importante y significativo en su corazón, pues de alguna manera ha sido para ella como otra mamá.

© @bibygaytan Eduardo Capetillo y Biby Gaytán celebraron recientemente 30 años de casados.

La cercanía de Biby con su suegra

En una reciente charla concedida al programa televisivo De Primera Mano, Biby habló de ese fuerte lazo que la une a la señora María del Carmen, a quien considera como a una de las mujeres más especiales en su historia personal, pues al tener a sus padres lejos, ella ha sido su gran apoyo. “Le tengo un gran cariño (a mi suegra), como tuve a mis papás lejos, mi suegra vino a suplir esa imagen también de mi madre. De ella he aprendido y la llevo en el corazón, porque siempre estuvo muy cerca de nosotros como matrimonio, de nuestros hijos…”, expresó la intérprete.

Biby fue clara al reiterar el gran amor que tiene por su madre. Sin embargo, durante su estancia todos estos años en la Ciudad de México, la mamá de Eduardo también ha estado presente para ella. “Esto no quiere decir que yo a mi mamá no la ame y la adore con toda mi alma, pero tuve la oportunidad, las circunstancias así se dieron y tuve ese acercamiento con mi suegra que me enseñó tantas cosas…”, explicó la actriz, sin olvidar poner de frente el tiempo que ambas han construido una cercana relación de la que se siente orgullosa. “Hasta el día de hoy ya tiene 95 años, pero es parte de mí, de lo que soy hoy en día, porque he pasado los últimos 32 años cerca de ella…”, dijo durante la charla.

© @bibygaytan Biby Gaytán y su suegra ha colaborado en divertidos videos para YouTube

La historia familiar de Biby

Feliz por las buenas experiencias vividas hasta ahora, Biby aprovechó el espacio para ahondar un poco en su historia familiar, destacando el inmenso amor que sus padres tienen por sus lugares de origen. “Mis papás no viven aquí en la Ciudad de México, vivieron cinco años. Cuando yo me casé ellos… su intención fue volver a Tabasco, porque la familia de mi mamá es tabasqueña y nosotros ahí nos criamos, nos consideramos tabasqueños. Mis dos hermanos chicos nacieron allá, nosotros nacimos en Tapachula…”, contó en otro momento de la plática.

© @bibygaytan Biby Gaytán y Eduardo Capetillo formaron una familia de cinco hijos.

Sus fervientes deseos por ser abuela

El tiempo ha pasado muy rápido para Biby Gaytán y su familia. En un abrir y cerrar de ojos, sus hijos mayores han emprendido sus respectivos caminos profesionales. Y no solo eso, porque Ale, quien hace poco más de tres años se mudó a España, está a punto de casarse. Ante ese escenario, la actriz está feliz de ver a los suyos realizarse, y confiesa que el hecho de convertirse algún día en abuela es algo que la emociona. “Claro que quiero, ¿qué no es eso lo que queremos todas las madres? Muy niñera (soy), pero tampoco quiero ser la mamá esa (que dice): ‘Pero ¿para cuándo?’. Cuando ellos quieran, ellos lo decidirán, apenas van con la boda…”, expresó la intérprete en otro momento de la reveladora plática.