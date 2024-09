Conmovida, Biby Gaytán habla de sus mellizos: 'No fueron hijos buscados, pero sí muy deseados'

Una década atrás, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo iniciaron otro importante momento de sus vidas tras la llegada de sus mellizos, Manuel y Daniel, 14 años después de que la famosa pareja de esposos tuviera a su primera hija, Ana Pau. Según cuenta Biby, aunque la noticia del embarazo fue recibida con total felicidad, prevaleció la incertidumbre por el contexto en el que se había dado la dulce espera, pues ella ya era una mujer entrada en sus 40 años. A pesar de la circunstancia, todo caminó de manera favorable, pues contó con la debida supervisión de su médico, quien al final decidió que los niños nacieran antes de lo previsto.

© @bibygaytan Biby Gaytán y Eduardo Capetillo están orgullosos de su familia.

El día que se enteró de su embarazo

Biby concedió una íntima entrevista al programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que evocó ese momento de cuando confirmó sus sospechas. Después de varios años, orgullosa de ver crecer a sus hijos adolescentes; Ana Paula, Alejandra y Eduardo Jr, un par de bebés venían en camino. “Fue un shock primero saber que estaba embarazada y a mi edad, a la edad que tenía, 42 años, y nacieron cuando yo tenía 43, ya mi hijo Eduardo tenía 20 años, biológicamente, nada más, podía ser su papá…”, comentó durante la charla.

Conmovida, la actriz y cantante también recordó cómo influyó la noticia en el ánimo de los Capetillo Gaytán, quienes prepararon todo para dar la bienvenida a los nuevos integrantes de su clan. “No fueron hijos buscados, pero sí fueron hijos muy deseados. Cuando nos enteramos primero fue así como el shock y luego fue una alegría inmensa. Cambiaron nuestras vidas, no solo de nosotros, de nuestros hijos mayores también. Casi duplicamos la familia en cuestión de nueve meses…”, confesó la guapa intérprete, orgullosa de haberse realizado en ese sentido.

© @capetillo_eduardo Eduardo Capetillo con los mellizos, Manuel y Daniel.

Los niños nacieron antes de lo previsto

Mientras transcurría su embarazo, Biby estuvo bajo la supervisión de su médico, quien cuidó cada aspecto para que todo se diera en orden. Fueron tan importantes esas decisiones, que los bebés tuvieron que llegar al mundo de manera anticipada. “El doctor lo decidió que nacieran dos semanas antes nada más, pero cada uno de mis gordos, uno pesó 2 kilos 800 y el otro pesó casi como niño único. De puro niño yo traía en la panza como 6 kilos…”, expresó sin poder contener la risa. Al explicar la razón por la que pudo haber tenido cuates, contó: “Me dijo el doctor que los embarazos múltiples que se dan, así natural, generalmente son en mamás pequeñas. De mi familia, creemos que viene de nuestra familia, porque por parte de los Barragán hay gemelos…”.

© @bibygaytan Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebraron los 10 años de sus mellizos en junio pasado.

Con 10 años recién cumplidos, los gemelos son la alegría del hogar, no solo por su simpatía e inocencia, sino también por permitir a Eduardo y a Biby recordar esos años en que debutaron como papás. “La primera vez que los metemos al kínder y la primera vez que me invitan a la fiestecita, que obviamente me lleva a cuando mis hijos grandes eran bebés, yo llego muy fresca y cuál, empiezo a buscar a las mamás y ¡eran puras chamacas!, eran todas jovencitas, eran casi de las edades de mis hijos grandes, entonces para la segunda fiesta le dije a mi hija Ana Pau: ‘Ve tú’, y me dijo: ‘No, mamá, vas’, y ya ahora soy amiga de todos…”, contó.