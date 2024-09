Sasha Sokol revela detalles actuales de su demanda en contra de Luis de Llano

En 2022, Sasha Sokol interpuso una denuncia en contra de Luis de Llano, quien mantuvo una relación sentimental con ella años atrás, cuando era una menor de edad. Luego de dar por iniciado el procedimiento, la intérprete ha logrado que la situación legal, de alguna manera, avance a su favor, aunque todavía permanece a la espera de que se brinde una resolución definitiva. Abierta como suele ser con los medios, Sokol hizo un balance general de cómo van las cosas hasta el momento, segura de que con su caso ha logrado sentar un precedente que sirva de ejemplo a quienes han vivido situaciones similares.

¿Qué ha pasado con su caso?

Amable como suele ser con la prensa, Sasha habló de la situación legal actual tras interponer su denuncia, en espera de que todo pueda resolverse lo antes posible. “Desde el año pasado Luis fue sentenciado en dos instancias y ahora esas resoluciones están en el tribunal constitucional esperando la resolución definitiva, que yo confío sea en base a la verdad, y que eso permita que se lleve a la condena…”, dijo durante su paso por el aeropuerto de la ciudad de México procedente de Londres, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando. “Sé que se va avanzando como debe de ser y conforme a los tiempos de la ley mexicana…”.

Durante la charla, Sasha fue cuestionada sobre cómo ha logrado salir avante en medio de esta situación, en la que además ha logrado contar con el apoyo imprescindible de sus fieles seguidores y más personas pendientes del caso. “La verdad es la que me mantiene en la dirección en la que estoy. Hay muchas personas que jamás se atreven a denunciar, y eso no quiere decir que su abuso no haya sucedido, el silencio no elimina el abuso, lo encubre. Yo he tratado, con lo que estoy haciendo, de ser congruente conmigo y con lo que yo necesito para poder sanar…”, explicó la intérprete en otro momento de la plática.

Sasha opina sobre la ley que apoya De Llano

A lo largo de estos meses, se dio a conocer que Luis de Llano estaba a favor de apoyar la llamada Ley Manlio, la cual pretende que haya presunción de inocencia para hombres que han sido acusados por delitos de género. El hecho de que De Llano pueda usar la misma a su favor, ha sido un tema que ha provocado controversia. Al respecto, Sasha opinó: “Las leyes deben de apoyar a las personas y siempre y cuando esa ley sirva para que no haya injusticias, me parece buena. Que una persona que cometió una injusticia la promocione, es un poco raro…”.

¿Escribiría un libro?

En medio de la situación vivida, Sasha Sokol ha reflexionado sobre cada una de sus acciones. Así mismo, gracias a la escritura, ha logrado sentirse desahogada de alguna manera, según ha revelado. Frente a este panorama, ¿estaría dispuesta a escribir un libro cuya inspiración sea la denuncia interpuesta a raíz de su historia personal con De Llano? “Lo sigo pensando, he escrito mucho por necesidad catártica personal y no sé si estos escritos de estos años terminarán en un libro”, dijo.