Brian May, guitarrista de Queen, revela que sufrió un derrame cerebral

Sir Brian May, guitarrista del icónico grupo de rock, Queen, dejó sorprendidos a sus fans a nivel mundial luego de revelar este miércoles que sufrió un derrame cerebral. A través de su perfil de Instagram, el originario de Inglaterra explicó que todo sucedió una semana atrás, una situación muy preocupante que lo habría asustado el momento.



© Getty Images

"Estoy aquí para darles, en primer lugar, una buena noticia, creo, y es que puedo tocar la guitarra después de los acontecimientos de los últimos días", dijo en su clip. Y añadió: "Digo esto porque estaba en duda debido a ese pequeño problema de salud que mencioné, que ocurrió hace aproximadamente una semana".

En el video, Bryan explicó que los médicos diagnosticaron un derrame cerebral "leve", pero eso no minimizó su preocupación. "De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo, así que fue un poco aterrador”, recordó.

Afortunadamente, todo salió bien gracias a la rápida acción del personal en el hospital, así como de los paramédicos que lo llevaron en la ambulancia a recibir la atención adecuada. Un poco más tranquilo, Bryan permanece en casa bajo estricto reposo. "No me permiten salir, no me dejan conducir ni subir a un avión, tampoco aumentar demasiado mi ritmo cardiaco”, detalló sobre los cuidados que debe extremar en su delicada situación.

Video Relacionado

Incluso bromeó un poco mientras grababa el video al aire libre, en lo que podría ser el jardín de su casa, pues justo en esos momentos se escuchaba un avión a lo lejos: "No me permiten tener aviones sobrevolando, eso me estresaría. Pero estoy bien", dijo sonriente.

Una noticia que quería compartir con sus fans

Brian, quien a mediados de julio cumplió 77 años, explicó sus razones para dar a conocer la noticia días después de que todo sucediera. Y es que el icónico guitarrista dijo que lo que menos quería era la compasión de la gente. Además, pidió a sus seguidores que no le enviaran mensajes directos, pues eso también era un detonante de estrés. "¡Por favor, no hagan eso porque saturarán mi bandeja de entrada y odio eso! Aquí la buena noticia es que estoy bien", concluyó tranquilo y sonriente.

© Getty Images

A inicios de 2020, May alarmó a sus seguidores luego de revelar que había sufrido un ataque cardiaco que lo llevó a estar unos días bajo observación médica. Más tarde contaba a The Times que estuvo "cerca de la muerte" porque tres de sus arterias estaban bloqueadas. "He tenido complicaciones por los medicamentos que tomo", comentó en ese entonces sobre los efectos secundarios que le habrían afectado el aparato digestivo.