Sebastián Poza revela cómo ha sido trabajar por primera vez al lado de su papá, Jorge Poza

Poco a poco, Sebastián Poza ha ido consolidando su carrera como actor en diferentes proyectos. Desde los más cómicos hasta los más drámaticos, el joven intérprete ha dejado en claro que heredó el talento de sus famosos padres, Mayrín Villanueva y Jorge Poza. De hecho, Sebastián ha tenido la oportunidad de coincidir con su mamá en un par de producciones, en las que pudo ser testigo de toda la experiencia de Mayrín. Sin embargo, hasta ahora, el jovencito no había podido trabajar al lado de su papá, hasta que le llegó la telenovela El Precio de Amarte, en la cual ha podido compartir créditos con su progenitor.

© Getty Images Sebastián Poza está listo para el estreno de su nueva telenovela

Así lo compartió en un reciente encuentro con la prensa, en el que además de mostrarse emocionado por el reciente estreno de su telenovela, también habló de cómo ha sido para él poder actuar al lado de su padre por primera vez. "Antes de salir a la presentación nos dimos un abrazote y nos dijimos que qué afortunados de haber experimentado esto, y que estemos en este mismo proyecto los dos, está increíble", dijo el actor conmovido, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, luego de haber sido cuestionado respecto a esta especial coincidencia profesional.

© IG: @jorgepoza Jorge Poza es muy cercano a su hijo Sebastián y por primera vez compartirán créditos en una misma telenovela

En ese mismo sentido, Sebastián reveló que, pese a estar trabajando en la misma producción, han sido pocas las escenas en las que trabajarán juntos, puesto que las historias de sus personajes pocas veces se cruzan, aún así, el joven intérprete mostró su total admiración por el experimentado actor. "Él es un malote, es el villanazo, y en esta (telenovela) me toca de muy bueno, no me cruzo para nada en la historia", compartió.

El orgullo de Jorge Poza por Sebastián

Hace unos días, Jorge Poza también habló de lo emocionante que ha sido para él ver a su hijo segiuirle los pasos en la actuación. "Ahora entiendo lo que se debe sentir cuando el papá es doctor y su hijo decide estudiar medicina. Él lo logró por sus propios medios. Sin la ayuda de mamá ni de papá", expresó orgulloso a la revista People en Español en 2016.

Y agregó: "Se presentó a un casting y lo cogieron. Eso me hace sentir todavía más orgulloso de lo que está haciendo y logrando porque lo está consiguiendo por sus propios medios", dijo emocionado en aquella ocasión.