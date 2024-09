Alejandro Basteri comparte una linda publicación dedicada a su madre

Para Alejandro Basteri la familia siempre ha sido muy importante, y prueba de ello es la estrecha relación que ha mantenido desde joven con Luis Miguel, su hermano mayor. El empresario ha demostrado también ser muy cercano con Michelle Salas, hija del cantante. Hay un vínculo especial que el empresario atesora en su corazón, y es el que lo unió con su madre, Marcela Basteri. A cada oportunidad recuerda a su mamá con emotivas publicaciones, tal como lo hizo recientemente.

© Getty Images Alejandro siempre recuerda con cariño a su mamá.

Alejandro echó mano de la inteligencia artificial para crear una hermosa imagen con movimiento que compartió en su cuenta de Instagram, en ella se le veía a él siendo apenas un bebé mientras descansaba en brazos de su mamá, quien esbozaba una linda sonrisa al tiempo que rozaba su rostro con el de su retoño.

El hermano de ‘Luismi’ acompañó su post con un tema muy significativo: I Love You Always Forever, de Betty Who. “Te amo siempre, para siempre. Cerca y lejos, más cerca juntos. En todas partes, estaré contigo”, dice traducido en español el fragmento que Alejandro eligió para ambientar la entrañable imagen madre e hijo.

Los seguidores del empresario reaccionaron emocionados a su publicación, y el enviaron cariñosos mensajes, además de que elogiaron la conocida belleza de Marcela. El mismo Alejandro colocó en los comentarios varios emojis de corazón, símbolo del gran amor que le sigue profesando a su madre.

El tributo que le rindió a su mamá

El pasado 10 de diciembre, Alejandro compartió un sentido mensaje en el que hubiera sido el cumpleaños de Marcela. “¡Hoy es tu día! Recordarte es el abrazo aquel que reconforta, que da energía y que transmite ¡todo! ¡Gracias a ti todo es posible y reflejas todo el amor del mundo!”, escribió entonces el empresario, quien además hizo referencia a la marca de moda que creó hace unos años como homenaje a su mamá. “Basteri Collection forma parte de una gran familia que hace posible crear con gran profesionalismo lo que fue tu gran inspiración y pasión”, expresó. “¡Siempre estarás en nuestros corazones! Te amo mucho Marcella, mi mamá, mi mujer del alma y mi siempre fiel Love U Mom”, agregó en su mensaje.

© Instagram @abasteri Alejandro compartió hace tiempo esta nostálgica foto de su mamá.

Entre los comentarios destacó el de Michelle, la nieta mayor de Marcela. “Su legado florece en nuestros recuerdos, como un jardín de amor que sigue creciendo en cada sonrisa que compartimos juntos y al recordar su vida, llena de luz y alegría nuestros corazones. Siempre presente. ¡Te quiero muchísimo!”, escribió la hija de ‘El Sol de México’.

Alejandro se ha confesado muy afortunado de haber tenido a Marcela como mamá. “Dicen que el amor de una madre a un hijo no es comparable con nada. ¡Lo puedo corroborar!”, expresaba el Día de las Madres del año pasado. “Me siento muy afortunado de haber sido de tu cuidado y educación, ¡entregando todo tu amor! El amor incondicional existe, y lleva tu nombre. ¡Te quiero, mamá!”, escribía en aquel momento.