Toni Costa, acompañado de su hija Alaïa, recibe a su papá en Miami por primera vez en 13 años

Toni Costa tiene en casa un invitado muy especial, y es que esta semana su padre viajó desde España hasta Miami para convivir con su familia en Estados Unidos, una travesía que no había hecho en 13 años. Emocionada por este gran momento familiar, Alaïa acompañó a su papá al aeropuerto para recibir a su abuelo con un cálido abrazo, dándole la bienvenida y con muchas ganas de mostrarle desde su hogar hasta su escuela.

"Familia, estamos muy felices de recibir a mi papá después de 13 años sin venir a Miami", escribió Toni junto a un emotivo video de su cálido reencuentro con su papá. "Aquí les muestro todo del recibimiento y la alegría que tuve junto a mi princesa. Le estaré compartiendo más de estos días juntos ✨🤩", añadió sobre el clip en el que aparece con Alaïa en el auto, muy felices por los días en familia que están en la agenda esta semana.

Ya con papá en casa, Toni se puso el gorro de chef para preparar una deliciosa cena con pasta que, desde antes de probarla, el padre del bailarín ya le había dado el visto bueno. La relación entre ambos es de lo más cordial, conviviendo con la familia en el lugar que no visitaba desde hace 11 años.

La distancia entre Toni y su papá

En 2022, Toni Costa fue uno de los finalistas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Durante su estancia en el reality, el bailarín hizo un recorrido en imágenes a través de su propia vida, revelando la razón por la que había cierta distancia entre él y su padre, misma que le afectaba demasiado y buscaba cómo eliminar. Ahí explicó que nada volvió a ser igual desde el divorcio de sus padres, pues su progenitor había iniciado una nueva relación con una persona que más joven que él.

"Él sabe que no es una relación sana, él sabe porque nos lo ha demostrado mucho tiempo", dijo en el show. Incluso reveló que la nueva pareja de su padre no era bien recibida en su hogar en Estados Unidos, pues aunque extendía invitaciones para reuniones familiares, el señor las rechazaba ya que no estaba dispuesto a viajar sin su novia. "Hasta el día de hoy papá no puedes venir con ella, lo siento mucho, porque nos sigue demostrando que no te está dando tu lugar con tu familia como papá mío que eres, como abuelo de mi hija", dijo Toni en ese entonces.