Lele Pons y Guaynaa reaparecen juntos en Venecia y zanjan los rumores de su matrimonio

Desde hace semanas, Lele Pons y Guaynaa han estado en el centro de la conversación, debido a una supuesta crisis en su matrimonio. El mes pasado se dieron a conocer una serie de reportes en los que se señalaba al cantante de una presunta infidelidad hacia Lele con una modelo. Semanas después de esas informaciones, la pareja de cantantes ha reaparecido en el Festival Internacional de Cine de Venecia, lugar en el que se han dado cita decenas de celebridades.

© @lelepons Lele Pons y Guaynaa cumplieron un año de casados en marzo pasado

A través de sus redes sociales, Lele publicó varias fotografías y videos y en al menos un par de estos posts, aparece en compañía de su esposo. La primera instantánea se trata de una fotografía de lo más cómica en la que ambos aparecen compartiendo un beso apasionado, mientras la inseparable amiga de Lele, Hannah Stocking los observa, algo así como un 'mal tercio'.

© @lelepons Lele Pons y Guaynaa con Hannah Stocking como cómplice de la foto

En otra de las imágenes, Lele, cuyo nombre real es el de Eleonara, se deja ver con un espectacular vestido negro con transparencias y lentejuelas a bordo de lo que parece ser una góndola. En la instantánea, Lele y Guaynaa se besan apasionadamente, dejando ver que su relación transita por un buen momento, a pesar de todo lo que se dice últimamente.

© @lelepons Lele Pons y Guaynaa se besan apasionadamente en París

Los rumores sobre una supuesta aventura por parte del intérprete de Cumbia a la gente empezaron a tomar fuerza durante el verano, luego de que fuera relacionado con la modelo Claudia Bavel. Además de eso, los fans de la famosa pareja notaron que sus posts juntos eran cada vez menos comunes; el último de ambos en la cuenta de Lele es del 7 de julio, cuando viajaron a París. Fue en ese mismo viaje, cuando los artistas reportaron el robo del anillo de compromiso de Lele, el cual según el propio Guaynaa "representaba tantas cosas hermosas" para ellos.

Lele sobre Guaynaa: 'Es la mejor persona que he conocido'

Lele y Guaynaa se conocieron en 2019, durante una fiesta de Becky G. Poco después, colaboraron en el tema Se te nota, convirtiéndolo en todo un éxito. En diciembre de 2020, dieron a conocer que tenían una relación. El 31 de julio de 2022, durante el festival de música Tomorrowland, los enamorados se comprometieron. Con la complicidad de sus amigos y del DJ Steve Aoki, Guaynaa le pidió matrimonio a Lele frente a miles de personas.

En una entrevista para ¡Hola! TV, Lele habló sobre su esposo y las virtudes que ella vio en él. "Todos los hombres muchas veces me decían lo que yo quería escuchar y Guaynaa es el único que me dice lo que no quiero escuchar, pero me lo dice. Él es una persona muy real y es algo que no se ve mucho en estos días... Él tiene mucha paciencia, me acepta, me respeta, es la mejor persona que he conocido", dijo en esa conversación.

© Lele Pons y Guaynaa Lele Pons y Guaynaa

Lele y Guaynaa se casaron el 4 de marzo de 2023 en Miami, en un evento que estuvo repleto de estrellas, desde Paris Hilton, Chayanne, Sebastián Yatra, Natti Natasha, Anitta, Manuel y Julián Turizo, Mau & Ricky, entre otros.