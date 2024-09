Nicky Jam confiesa que tiene un problema de adicción y desmiente su retiro de la música

El último año no ha sido el mejor ni el más sencillo para Nicky Jam, pues más allá de la fama y los lujos, se ha visto en una delicada situación de adicciones de la que decidió hablar por primera vez en público. El cantante, quien hace unos días sorprendió a sus fans al casarse con su novia, la modelo Juana Valentina, abrió su corazón para contar al mundo entero las situaciones personales tan complicadas con las que ha estado lidiando, incluidos problemas de salud mental.

© IG: @nickyjam Nicky Jam

Sin nada que ocultar, Nicky explicó que todo es resultado de sus acciones en el pasado: "Estoy pagando muchas cosas que me sucedieron y muchas cosas que he hecho en el pasado", dijo en el podcast de Jay Shetty. Ahí, el cantante detalló que incluso cuando hace algo bueno con su vida no se siente pleno: "Si tengo éxito, si ayudo a alguien, o si mañana le doy 100 dólares a un vagabundo, regalo una beca en los Grammys o doy un concierto gratis... Lo que haga, sonrío, pero tengo mis momentos malos. Así es la vida", confesó.

El intérprete también abrió su corazón para revelar el problema que tanto le ha afectado en los meses recientes: "Voy a ser muy honesto contigo. Nunca me he abierto en este tipo de shows sobre esto... He estado pasando por problemas de alcoholismo en el último año".

Nicky explicó que esto podría deberse a sus acciones tiempo atrás. "Por alguna razón el pasado vuelve y la gente lo nota". De lo más sincero, explicó cómo mira el tema del lado masculino: "Muchos hombres atraviesan por problemas de salud mental y no hablan de ello. Les da miedo porque un hombre siempre tiene que mantener una compostura y evitar las reacciones emocionales. Pero no es así, a veces tengo ansiedad, ataques de pánico, me pongo nervioso, tiemblo. Y pienso en muchas cosas porque soy un ser humano".

Video relacionado

Aunque reconoció su problema, también explicó que no es una persona alcohólica, pues no se define como alguien que al ver un trago sienta la necesidad por beber a diario. "Tengo mis días en lo que me vuelvo loco, por cinco o seis días", explicó. A la par, el cantante confesó que también utiliza algunas sustancias para evitar la ansiedad. "La realidad es que siempre he estado batallando contra mi situación, pero he tenido buenos años", expresó.

© IG: @nickyjam Nicky Jam

Al respecto, Nicky también comentó que se ha sentido juzgado por la gente luego de recaer tras algún periodo de "limpieza". Para él, una situación contradictoria: "Has visto mi pasado, dices que te sientes mal por mí, que me entiendes; luego me ves haciendo algo con lo que lidio con la ansiedad y me juzgas. Y sí, me molesta. Pero la gente no lo entiende".

No se retira de la música

A mediados de octubre del año pasado, Nicky Jam sorprendió a sus fans con una publicación en la que anunciaba su retiro de la escena musical. “Mi gente, pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación...”, escribió junto a un video en el que recolectó imágenes de la serie de Netflix, Nicky Jam: El ganador. En el clip agregó la letra de Past Lives, de Børns: “Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez...”. Además, aseguraba que haría una gira del adiós y lanzaría un último álbum para despedirse de los estudios de grabación.

© IG: @nickyjam Nicky Jam

Casi un año después, Nicky ha desmentido sus propias palabras, asegurando que realizó aquella publicación sin estar sobrio. "El alcohol me afecta de tal forma que dije que me iba a retirar. Pero eso es una mentira, no me voy a retirar", explicó en el podcast. "Incluso edité y publiqué un video en el que lo decía, pero fue el alcohol", aseguró, dejando atrás los planes de olvidarse de la música en un corto tiempo.