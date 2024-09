Rafael Nadal se sincera sobre la paternidad y confiesa sobre su hijo: 'Volver a casa y verle te cambia el humor'

Rafael Nadal se encuentra meditando sobre su futuro luego de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde desafortunadamente no pudo conseguir ninguna medalla. También, ha aprovechado para descansar y pasar tiempo con su familia, por eso hace unos días fue captado disfrutando de las costas de Ibiza con su esposa y su hijo. A la espera de noticias sobre su carrera, el tenista español ha aparecido en televisión y se ha sincerado como pocas veces sobre su papel de padre.

© Grosby Group Rafael Nadal disfrutó de unas vacaciones familiares en Ibiza.

Nadal fue le flamante primer invitado en la nueva temporada del programa español El Hormiguero (Antena3) y durante su charla con el anfitrión Pablo Motos habló de distintos temas, incluida su paternidad. El tenista fue cuestionado sobre cómo lo ha cambiado el tener a su pequeño Rafael.

"A nivel deportivo me ha cambiado drásticamente. Le digo que papá es una patata, porque desde que ha venido al mundo he ganado pocos partidos. Me ha cambiado, deportivamente hablando, para mal”, dijo el atleta mallorquín entre risas. Es que el primer año de su hijo ha coincidido con su racha más complicada a nivel profesional, derivada de una lesión en 2023.

© Instagram @elhormiguero Pablo Motos cuestionó a Nadal sobre su papel de padre.

“En la mayoría de cosas me ha cambiado para bien. He perdido, he estado lesionado, pero volver a casa y verle te cambia el humor drásticamente”, agregó Nadal sobre su hijo, admitiendo que tener a su hijo ha sido reconfortante. El pequeño Rafa, quien es fruto del matrimonio entre Nadal y Mery Perelló, cumplirá dos años el próximo 7 de octubre.



En diciembre de 2022, apenas unos meses después del nacimiento de su hijo, Nadal fue cuestionado en una entrevista con la edición española de Esquire precisamente sobre cómo lo había cambiado la paternidad. Sincero, el tenista aseguró que, si bien se trataba de un acontecimiento importante, consideraba que seguía siendo el mismo.

© Getty Images Mery Perelló, esposa de Nadal, con su pequeño Rafael.

“No creo que haya una versión nueva de mí. Soy la misma persona, un año mayor que el año pasado y, eso sí, con novedades a nivel personal”, dijo. Pero sí confesó que el nacimiento había traído una gran dosis de felicidad a su vida. “Es aún muy reciente el nacimiento, pero sí que sientes que algo ha cambiado en tu vida y que hay una persona que depende totalmente de nosotros. Es un sentimiento y un amor indescriptibles”.

© Instagram @rafaelnadal El nacimiento de Rafa le ha traído a sus padres mucha felicidad.

No quiere que su hijo sea tenista

En febrero de este año, Nadal habló con la periodista española Ana Pastor para El Objetivo (La Sexta) y confesó que siempre supo que quería tener hijos. “Soy una persona que le encantan los niños, de toda la vida, que toda mi vida he tenido claro que quiero ser padre”, dijo el español. “Estoy enamorado de los niños: son espontáneos, inocentes…”. Y en el caso de su propio hijo, aseguró que “me gusta levantarme con él”, admitió.

Cuestionado sobre si le gustaría que su hijo siguiera en el tenis, Rafa fue totalmente sincero al responder. “Preferiría que mi hijo practicara otro deporte”, comentó, aunque sin ahondar demasiado en sus razones. “Me duele decir eso, por todo lo que me ha dado este deporte... Si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien, para nada le vetaría, pero si juega a otro deporte, mejor”, agregó.