Gloria Zarza le da a México su primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Los atletas mexicanos están dando todo de sí en los Juegos Paralímpicos de París 2024, convirtiéndose en fuente de inspiración para muchos. A tan solo unos días del arranque de la justa deportiva, México ha obtenido su primera medalla de oro, la cual ha llegado gracias al brillante desempeño de Gloria Zarza Guadarrama.

© Getty Images Gloria Zarza Guadarrama le dio a México su primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Este 2 de septiembre el medallero mexicano sumó una importante presea gracias a la marca de 8.06 metros que Gloria logró en el lanzamiento de bala F54, competición que se realizó en el Stade de France.

“Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí”, declaró la atleta en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

© Getty Images Gloria se dijo muy contenta porque su preparación rindió frutos.

“Salí en el cuarto lugar, eso me agradó porque ya no esperé tanto, calenté desde el principio, pero sí fue cardíaco, fueron los momentos más difíciles de mi vida el esperar, saber que venían otras competidoras fuertes también, que era Brasil y Uzbekistán, entonces fue cardíaco el tener que esperar, fue más angustioso”, admitió Gloria.

Aunque uno de los seis lanzamientos de Gloria fue invalidado, con su marca más alta fue la única de la competencia que pudo rebasar la barrera de los 8 metros y lo hizo en dos de sus impulsos. Elizabeth Rodrigues Gomes, de Brasil, quedó por detrás de ella llevándose la plata, mientras que Nurkhon Kurbanova de Uzbekistán, obtuvo el bronce.

© Getty Images Brasil y Uzbekistán se llevaron la plata y el bronce respectivamente.

“He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta, porque fueron dos marcas de ocho metros, entonces sé que estoy arriba de esa marca, aquí todo es trabajo, mucha constancia y disciplina”, agregó Zarza, quien en Tokio 2020 se colgó una medalla de plata.

¿Cómo va el medallero de México?

El oro de Gloria Zarza se convirtió en la novena medalla para México en los Juegos Paralímpicos. Así es como va el medallero hasta ahora:

Ángel Camacho: Dos medallas de bronce en natación, en los 150 metros combinado individual y en los 100 metros libres.

Rosa María Guerrero: Medalla de bronce en lanzamiento de disco F55.

Juan Diego García: Medalla de bronce en taekwondo.

Haidee Aceves: Dos medallas de plata en natación, en 100 metros espalda y 50 metros espalda.

Luis Mario Nájera: Medalla de plata en para taekwondo.

Osiris Machado: Medalla de bronce en lanzamiento de disco F64.