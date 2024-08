¿Por qué Juan Pablo Medina irá a los Juegos Paralímpicos de París 2024?

Sin duda alguna, Juan Pablo Medina se ha convertido en un ejemplo de superación y resiliencia tras la crisis de salud que enfrentó hace unos años. Algo que se ha visto reflejado a lo largo de todo su proceso, pues el intérprete sin duda poco a poco ha ido asumiendo todos los cambios que se han dado en su vida, tanto a nivel físico como personal, y abrazando cada etapa de su recuperación. Tal y como lo veíamos hace unos días, luego de que Juan Pablo fuera parte de un evento en el que se unió a otras personas que han atravesado por una experiencia similar, para compartir sus historias y probarse a nivel deportivo, todo esto de la mano de una importante compañía dedicada a las prótesis deportivas. De hecho, la colaboración de Medina con esta marca ha ido un poco más allá, pues ahora el actor viajará a Francia, donde tendrá una participación muy especial en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Fue la representante artística Triana Casados la encargada de confirmar el viaje de Medina a París, para unirse a la fiesta olímpica que está por comenzar en dos semanas. “Y de nuevo como hace dos años vivimos días extraordinarios con gente extraordinaria y aprendimos un paso más. Pasamos Running Clinic pero ahora vamos a os Juegos Paralímpicos a representar Ottobock ¡Felicidades, Juan Pablo Medina; mejor representante en Paris no habrá!”, expresó emocionada, sin revelar en ese momento cuál sería la participación que tendría el actor dentro de la justa deportiva.

Ante las especulaciones y confusión de algunos de sus fans, Casados quiso aclarar la situación y señaló que si bien, Juan Pablo sí viajará a París, no será como atleta, sino como embajador de la marca de prótesis deportivas. “Atención. Juan Pablo Medina asistirá a los Juegos Paralímpicos como representante de Ottobock y ayudará a la difusión de los atletas y vivirá de cerca la experiencia, pero NO competirá. Ojalá sea pronto, pero por ahora no”, indicó. Cabe señalar, que la marca a la que Juan Pablo representa cuenta con el respaldo de Heinrich Popow, atleta y medallista de oro paralímpico en Londres 2012 y Río 2016, con quien el actor tuvo la oportunidad de convivir durante el evento deportivo en el que participó el fin de semana.

Lo que Juan Pablo Medina rescata de su experiencia

Hace unos meses, Juan Pablo Medina estuvo como invitado en el podcast Cracks, que conduce Oso Trava, en donde a corazón abierto quiso compartir la lección más grande que aprendió tras haber enfrentado la grave crisis de salud que lo llevó a perder una de sus extremidades. "No dejes ir a esas personas que amas, tenlas siempre cerca y que nada te frene en la vida, que vamos para adelante, que va a haber obstáculos muy cabro*** siempre y sobre todo no dejar de trabajar en ti”, expresó el actor de series como La Casa de las Flores con la voz entrecortada y visiblemente conmovido, luego de que el presentador del programa le pidiera que mandara un mensaje a toda la gente que afuera enfrente alguna dificultad.

Y es que para el actor, enfrentarse a una nueva realidad no fue fácil, especialmente por el hecho de asumir que su vida había cambiado para siempre. “Entenderme en otro contexto, entenderme en algo que no sé cómo es, yo nunca había imaginado mi vida sin jugar los domingos futbol, que era mi terapia de toda la vida, era algo sagrado para mí”, compartió el actor en esa misma charla, en la que también habló de la forma en la que ha aprendido a verle el lado positivo a esta dura experiencia. “Es un proceso muy lindo la verdad, porque no pasa nada, al final estoy aquí y mis posibilidades se abrieron increíblemente, mi mente estaba muy cerrada antes”, comentó.