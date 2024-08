La inspiradora experiencia de Juan Pablo Medina al lado de un medallista paralímpico

Agradecido por la segunda oportunidad que la vida le dio, Juan Pablo Medina abraza su presente y todas las experiencias que han llegado a él a raíz de la crisis de salud que enfrentó hace unos años. Algo de lo que ha dado muestra en sus redes sociales recientemente, en donde se dejó ver disfrutando de un día de actividades deportivas, de la mano de otras personas que han atravesado por algo similar a lo que él vivió y feliz de poder conocer otras historias de vida inspiradoras.

© IG: @juan_pablomedina El actor se ha convertido en un ejemplo de resiliencia

A través de su perfil de Instagram, el intérprete compartió algunas fotografías de la emotiva experiencia que vivió hace unos días; una oportunidad en la colaboró con una importante marca de prótesis deportivas, durante un evento en el que pudo demostrar que tras haber perdido una de sus piernas, ha podido recuperar la movilidad y seguir adelante, por lo que incluso no dudó en participar en una carrera al lado de otros deportistas, todo en el marco del inicio de los Juegos Paralímpicos, los cuales iniciarán tan solo unos días después de que finalicen los Juegos Olímpicos, y que se llevarán a cabo a partir del 28 de agosto y hasta el 4 de septiembre.

Juan Pablo Medina en el evento deportivo View post on Instagram

Durante esta actividad, el actor tuvo la oportunidad de convivir con Heinrich Popow, atleta y medallista de oro paralímpico en Londres 2012 y Río 2016, a quien le agradeció por la invitación a esta activación, a través de la cual, la marca de prótesis y otras personas con movilidad reducida se reúnen para entrenar, practicar y probar prótesis deportivas bajo la supervisión de expertos, según destaca la empresa Ottobock, anfitriona de este evento.

Video Relacionado

Lo que el momento más frágil de su vida le dejó como lección

Hace unos meses, Juan Pablo Medina estuvo como invitado en el podcast Cracks, que conduce Oso Trava, en donde a corazón abierto quiso compartir la lección más grande que aprendió tras haber enfrentado la grave crisis de salud que lo llevó a perder una de sus extremidades. "No dejes ir a esas personas que amas, tenlas siempre cerca y que nada te frene en la vida, que vamos para adelante, que va a haber obstáculos muy cabro*** siempre y sobre todo no dejar de trabajar en ti”, expresó el actor de series como La Casa de las Flores con la voz entrecortada y visiblemente conmovido, luego de que el presentador del programa le pidiera que mandara un mensaje a toda la gente que afuera enfrente alguna dificultad.

Y es que para el actor, enfrentarse a una nueva realidad no fue fácil, especialmente por el hecho de asumir que su vida había cambiado para siempre. “Entenderme en otro contexto, entenderme en algo que no sé cómo es, yo nunca había imaginado mi vida sin jugar los domingos futbol, que era mi terapia de toda la vida, era algo sagrado para mí”, compartió el actor en esa misma charla, en la que también habló de la forma en la que ha aprendido a verle el lado positivo a esta dura experiencia. “Es un proceso muy lindo la verdad, porque no pasa nada, al final estoy aquí y mis posibilidades se abrieron increíblemente, mi mente estaba muy cerrada antes”, comentó.