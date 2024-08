Alejandro Fernández protagoniza reencuentro con Mara Patricia Castañeda: ‘Estoy muy bien, cuñada’

Años atrás, la familia Fernández abrió las puertas de su hogar a la periodista Mara Patricia Castañeda, quien fue esposa de Vicente Fernández Jr. Aunque ese matrimonio no logró prosperar, el lazo afectivo que la comunicadora forjó con la dinastía musical ha sido inquebrantable. Para muestra, las pasadas entrevistas que le realizó al fallecido Vicente Fernández, quien con mucho cariño solía recibirla en su rancho por considerarla como a una integrante más de su círculo. Este cariño también se lo ha expresado Alejandro Fernández, quien, en una reciente charla con la también presentadora, no dudó en volverla a llamar ‘cuñada’, como en los viejos tiempos.

© Getty Images Alejandro Fernández ha dejado en claro el orgullo por su familia.

El simpático momento entre El Potrillo y Mara Patricia

Mara Patricia viajó hasta el palenque de San Luis Potosí para encontrarse con el Potrillo, un espacio de entrevista en donde la conversación giró en torno a la reciente gira del cantante y al lanzamiento de su reciente disco titulado Te Llevo en la Sangre, el cual afirma dedica a su padre. Durante los primeros minutos de la plática, y en un entorno de confianza, Alejandro rompió toda regla de formalidad con Mara, quien, tras preguntarle al intérprete cómo se encontraba, recibió una sorpresiva respuesta: ‘¡Muy bien, cuñada!’, dijo Alejandro entre risas, comentario que fue recibido con simpatía por la comunicadora, cuyo aprecio por los Fernández es enorme.

Con total apertura, Mara respondió a la manera en que Alejandro se refirió a ella, evocando esos años de su convivencia los Fernández, tiempo en el que, al parecer, era llamada de esa manera por los hermanos de su ex: “Es que es inevitable decirnos así…”, dijo. Al respecto, El Potrillo agregó: “Se nos quedó la costumbre, nomás que se nos va a enojar allá después la otra cuñada…”, dijo el intérprete en tono bromista, refiriéndose a Mariana González, esposa de su hermano Vicente.

© @marapatriciacastaneda Alejandro Fernández presentó su nuevo disco con Mara Patricia Castañeda.

Las confesiones del Potrillo con Mara

La conversación entre Alejandro y Mara tomó un rumbo especial, pues el cantante habló de la esencia de su más reciente disco. En específico, reveló que el tema titulado Entre los Dientes es uno de los más significativos para él. “Cuando me la entregó Joss (Favela), estaba pasando mi papá por sus problemas, entonces me trae muchas remembranzas de cuando mi papá estaba enfermo. Evidentemente la canción está hecha para dedicársela a una mujer, pero me trae muchos recuerdos y cada que la escucho no dejo de llorar, es una canción que me llega muchísimo…”, expresó.

Motivado por esta nueva etapa, Alejandro también contó que está listo para festejar las fiestas patrias de septiembre con su tradicional concierto en la ciudad de Las Vegas, un show en el que compartirá el escenario con sus amados hijos. “Esta vez vamos otra vez y en un día me va a estar acompañando Alex, mi hijo, y otro día me va a estar acompañando Camila también…”, afirmó el ídolo musical, que a su vez prepara todo para cantar en próximos meses en la emblemática Plaza de Toros México.