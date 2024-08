Conmovido, Alejandro Fernández agradece por su verano más especial en familia

El verano es una de las épocas del año preferidas por las celebridades, pues lejos de los compromisos profesionales es el momento ideal para convivir en familia. Alejandro Fernández ha sabido muy bien aprovechar estos días, orgulloso de permanecer rodeado del amor de sus seres queridos y, por supuesto, de sus adoradas mascotas. El cantante se sinceró con sus seguidores para hablar de lo mucho que lo emociona invertir tiempo de calidad con los suyos, instante en el que mostró algunas fotografías de este especial periodo en el que ha podido hacer un balance de lo bien que marcha todo para él.

© @alexoficial Alejandro Fernández ha pasado este verano en México.

El especial verano de El Potrillo

Abierto a compartir con sus seguidores en redes sociales un vistazo de sus grandes vivencias de verano, El Potrillo se sinceró para hablar de lo bien que se encuentra, tras dedicar tiempo al descanso y a la convivencia familiar. “Un recap de mis vacaciones de verano, es increíble y muy importante recargar y tener calidad de tiempo con mi pareja, familia, mis hijos, amigos y mis mascotas, que también forman parte de mi círculo especial. Y lo más importante, en México. Buen fin de semana”, escribió el intérprete en sus redes sociales, espacio en el que ha recibido los buenos deseos de sus seguidores.

© @alexfernandez Alejandro Fernández disfruta rodearse del amor de su familia.

Para hacer más emotivo este instante, El Potrillo compartió un álbum de fotografías en el que se le mira disfrutando de un día de descanso en la alberca de su casa ubicada en Puerto Vallarta. Así mismo, se deja ver con uno de sus hijos, así como con una de sus nietas, Cayetana, hija de Camila Fernández. En las fotos, Alejandro también posa feliz con sus mascotas, entregado a su cuidado y feliz por contar con su compañía.

© @alexoficial Alejandro Fernández y su nieta Cayetana

El Potrillo, enteramente agradecido

En días pasados, Alejandro abrió su corazón para expresar la dicha que lo invade por todas las satisfacciones en su vida. Cobijado por el amor de sus hijos, nietas y más seres queridos, hace de su presente uno de los momentos más pleno. Por eso y más se siente enteramente agradecido, así lo expresó el cantante en una publicación hecha a principios de agosto en redes sociales. “Gracias Dios: por todo, soy el más bendecido, siempre quiero más, pero más, sería soberbia, aunque siempre estoy dispuesto a recibir. Gracias, gracias, gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

© @alexfernandez Alejandro Fernández ama cuidar a sus mascotas.

Recordemos que, a finales de julio pasado, El Potrillo también tuvo la fortuna de celebrar el cumpleaños de su mamá, doña Cuquita Abarca. La familia al completo festejó a la matriarca, dedicándole emotivos mensajes y muestras de cariño. En sus redes sociales, Alejandro escribió: “El día de la mera, mera. Ay jefa. Me cae que nunca dejo de aprender de admirarte. Con cada año que pasa, me siento cada vez más afortunado por tenerte y disfrutarte tanto como la vida me permite. Mi corazón te ama infinitamente y deseas que siempre estés rodeado de todas las bendiciones que te mereces. ¡Feliz cumpleaños, mi Cuquis!”, dijo el cantante.