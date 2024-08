Ricky Martin recuerda cómo sus mellizos descubrieron que es famoso

Ser padre llena de felicidad a Ricky Martin, por ese motivo nunca se aparta de sus hijos. A pesar de sus múltiples compromisos profesionales alrededor del mundo, el cantante viaja con los niños a todos lados, feliz de que ellos sean testigos de su trabajo sobre los escenarios. De hecho, el boricua recuerda con total claridad cómo sus mellizos de 15 años, Valentino y Matteo, descubrieron tiempo atrás que él es una súper estrella, episodio memorable para él, quien atesora con orgullo la espontánea reacción de los hoy adolescentes.

© Getty Images Ricky Martin está orgulloso de la complicidad que ha consolidado con sus hijos.

Así se enteraron Matteo y Valentino de que su padre es Ricky Martin

Ricky asistió como invitado al show televisivo de Kelly Clarkson, espacio en el que se mostró abierto a compartir anécdotas relacionadas con su entorno personal. Por supuesto, la paternidad no pudo quedar fuera de la conversación, esto cuando la guapa presentadora quiso saber de qué manera los hoy jovencitos tomaron consciencia de quién era su padre. “Tengo cuatro hijos, tengo mellizos de 15 años y ellos han viajado siempre conmigo, hacen la escuela en casa. Cuando tenían como 5 o 6 años, les permití estar frente al escenario, porque para mí, yo creo, era sobre estimulante. Entonces siempre me veían detrás del escenario, así que fueron frente al escenario y cuando regresaron, me dijeron: ‘Lo sé, papi, tú eres Ricky Martin’…”, dijo.

Para el astro boricua, se trató de un instante enteramente conmovedor. De hecho, en la reveladora plática habló de cómo ha cambiado la manera en que sus hijos le dan opiniones sobre su trabajo, siempre interesados en involucrarse en lo que él hace. Gracias a ello han sido sus mejores críticos. “Fue hermoso: ‘Tú eres Ricky Martin’, y ahora es: ‘Lo que sea, papá, lo hiciste mal, lo tienes que hacer de nuevo’, ahora es una historia diferente…”, contó entre risas el intérprete, orgulloso de la fuerte complicidad forjada a lo largo de los años.

© @ricky_martin Ricky Martin viaja a todos lados con sus cuatro hijos.

Ricky desea que sus hijos no tengan máscaras

En su labor como papá, Ricky también es consciente de la importancia de brindar a sus hijos la seguridad y consejos necesarios para ser individuos libres. Por tal motivo, admira la honestidad de los jóvenes, quienes no dudan en compartir con él sus opiniones. “Son muy específicos, ellos dicen: ‘Papá, lo pudiste hacer mejor…”, expresó durante la plática. Así mismo, destacó su gentileza y su transparencia en todos los sentidos. “Son muy buenos, son muy buenos niños… Los amos y quiero que sean honestos y no quiero que usen máscaras, solo quiero que sean ellos mismos, es lo que único que importa…”, expresó en otro momento de la plática.

© @ricky_martin Ricky Martin está orgulloso de que sus hijos sean libres y transparentes.

Mientras tanto, Ricky vive con plenitud su etapa en la paternidad. Motivado por cuidar de los más pequeños, Lucía y Renn, asume su presente como padre de dos adolescentes, quienes han sido sus mejores cómplices en esta etapa de su vida. De hecho, los jovencitos han dado algunas sorpresas al aparecer en público junto a su padre, como ocurrió en marzo pasado, cuando ambos asistieron a la presentación de la nueva serie televisiva de Ricky, titulada Palm Royale, un evento en el que los mellizos acapararon todas las miradas al posar junto a su papá sobre la alfombra del evento.