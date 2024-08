Andrea Legarreta revela si le gustaría que su hija Mía se casara joven

Luego de que Mía Rubín Legarreta dejara en claro que se ve compartiendo su vida al lado de su novio Tarik Othon, ha sido la madre de la cantante, Andrea Legarreta, quien ha reaccionado a las declaraciones de su hija, mostrándose orgullosa de la relación que ha construido su hija al lado del Tarik, aunque dejando en claro que a pesar de lo enamorados que están, aún son muy jóvenes para pensar en dar un paso tan importante en sus vidas, por lo que para ella lo mejor sería que disfrutaran su amor en esta etapa tan especial.

© IG: @miarubinlega Andrea Legarreta apoya completamente a su hija Mía en temas del amor

Fue durante un encuentro con la prensa que Andrea no pudo evitar los cuestionamientos relacionados con el noviazgo de su hija, así como sobre las declaraciones que hizo recientemente la joven cantante; una ocasión en la que resaltó el lindo amor que han construido los jovencitos y lo enamorados que están. “La historia se ha dado muy bonita y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde los primeros novios (se quedan para siempre). Para ella es su primer noviazgo, su primer amor y, bueno, pues están enamoradísimos”, comentó la también actriz, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

© IG @miarubinlega Mía Rubín y Tarik Othon celebraron recientemente un año de relación

En ese mismo sentido, Andrea celebró el hecho de que Mía y su novio tengan esa disposición de seguir escribiendo nuevos capítulos a su historia de amor y de reforzar su compromiso, pues dijo, en la actualidad es muy difícil encontrar eso. “Ellos de pronto comentan cosas así y entonces está padre que, y más en estos tiempos, ¿no?, que de pronto se retomen estos amores, en donde está el cortejo, donde está el apapacho, la caballerosidad, los detalles. O sea, siento que los dos están muy enamorados, se admiran”, agregó.

Por otro lado, la presentadora se dijo orgullosa de lo que su hija y su novio han construido como pareja, por lo que aplaudió el hecho de que quieran seguir juntos. “Ella, pues es una niña que siempre ha recibido el apoyo de él, la admira, la pone en sus historias, pone sus canciones. O sea, creo que eso es muy bonito, es un amor bonito y entonces, pues yo creo que cuando estás enamorado, pues te ves con esa persona para el resto de tu vida”, declaró.

¿Le gustaría ser abuela en algún momento?

Si bie, Mía Rubín aún es una adolescente y recién comienza a vivir su primer amor, Andrea Legarreta reveló que ha llegado a bromear con su hija respecto a la idea de que la convierta en abuela próximamente, algo que, por supuesto, no está en sus planes por ahora, aunque a la presentadora no le disgusta la idea del todo. "Mía tiene 19, antes nuestras mamás se casaban de 18, de hasta menos, ¿no? Entonces, bueno, lo veo como una posibilidad, no creo tan temprana, si yo soy luego la que dice ‘¡ay, ten un bebé y luego me lo dejas para que yo te lo cuide!’, ella me dice ‘no, mamá, todavía no’”, señaló entre risas.