Mía Rubín habla del futuro junto a su novio: ‘Con él sí me veo casada’

Con 19 años de edad, Mía Rubín ya tiene claro que su novio, Tarik Othon, es el hombre de su vida. Después de que el torero la sorprendió en su primer aniversario de amor, regalándole un caballo, confesó que el joven torero ha sido así de detallista desde que se conocieron. Durante su visita al podcast Auténtico, conducido por Titi Jaques y Pedro Prieto, la cantante habló largo y tendido de su relación de ensueño, en la que la tendencia del 50/50 no juega, debido a que el novio de Mía no le ha permitido pagar absolutamente nada desde que dieron inicio a su historia juntos.

© @miarubinlega Recientemente, la pareja realizó su primer viaje juntos a Europa

Un caballero en toda la extensión de la palabra

Mía reconoció que su novio es todo un caballero y desde el principio ha sido así: “Él es muy detallista, le gusta hacer gestos demasiado grandes, porque esa es su manera de demostrar amor”, dijo. La mayor de las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín, abrió su corazón y narró cómo es su novio con ella: “Él no me ha dejado pagar nada en toda nuestra relación, nada. Ambos somos tradicionales en ese sentido, la verdad a mí no me molesta en absoluto, me gusta y es algo que siempre esperé en una relación, pero no sabía que todavía existen ese tipo de hombres”.

La cantante admitió que para ella fue una sorpresa encontrarse a un caballero de este nivel en nuestros días: “No te esperas algo así de un chavo de 20 años, porque al final está chiquito y tiene una ética de trabajo súper padre, tienen su propio dinero, su familia lo ha apoyado muchísimo, pero al final él se gana su dinero, con su trabajo, con su esfuerzo, sí es algo súper importante en una pareja que es la admiración mutua”, explicó. Segura del amor que le tiene al torero, Mía dijo: “Con él sí me veo en un futuro casada”.

© IG @miarubin La joven cantante describió a su novio como un caballero

Más sincera que nunca, Mía admitió que no hubiera comenzado un romance con Tarik si no fuera porque vio en él al hombre de su vida: “Que fuera tan directo desde el principio que tuviera todas las cajitas que yo necesitaba en mi relación, me dio mucha tranquilidad, me dio mucha paz, supe que no me tenía que preocupar, que fuera alguien que fuera a jugar conmigo, porque nunca me ha dado esa impresión, ni razones para creer lo contrario”, reveló.

© IG @miarubin La joven cantante se convirtió en la primera mexicana en firmar con RIMAS la disquera de Bad Bunny y Arcángel

Su último logro en la música

Además del excelente momento que está viviendo en el terreno personal, recientemente, Mía se convirtió en la primera mexicana y la tercera mujer en ser firmada por el sello discográfico RIMAS, que dirige a artistas como Bad Bunny y Arcángel: “Es una locura. Todo surgió porque, uno de los fundadores de RIMAS, escuchó un video mío que me obligaron a cantar en una posada”, contó la joven cantante quien acudió a su primera cita en la disquera, en compañía de su papá, quien es su gran mentor en su carrera como cantante: “Estamos muy conmovidos”, recordó sobre aquel día.