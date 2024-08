Lucerito Mijares revela que, al igual que su mamá, recibe consejos de su abuela sobre cómo llevar su carrera

A lo largo de su trayectoria, Lucero ha contado con el total respaldo de su mamá, la señora Lucero León, quien fue una pieza fundamental para sentar las bases de su carrera y lograr el éxito que hoy posee. Tal y como ha vuelto a suceder, pero ahora con Lucerito Mijares, quien cuenta con el total apoyo y consejo de su abuela, ahora que recién comienza a despegar como cantante y actriz de musicales. Algo de lo que la joven intérprete habló en una reciente entrevista, en la que sumamente conmovida se refirió a la forma en la que doña Lucero se ha involucrado en su crecimiento como artista.

© Getty Images Lucerito está lista para emprender nuevos proyectos, tras su paso por la obra musical 'El Mago'

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que Lucerito se mostró sumamente emocionada al mencionar a su abuela y al apoyo que ha recibido de su parte. Una ocasión en la que aprovechó para destacar la buena relación que tiene con ella. "Mi abuela ha sido parte importantísima de mi vida, me llevo superbién con ella, aunque a veces tiene este carácter medio fuerte, pero es la que me ha enseñado a contestar como se debe y a hacer las cosas como se debe", compartió conmovida.

© IG: @luceromexico Doña Lucero ha sido pieza fundamental en la carrera de su hija Lucero

En ese mismo sentido, la joven cantante reconoció el importante lugar que ocupa en su vida doña Lucero León y lo agradecida que está por los consejos y el constante apoyo que le ha demostrado a lo largo de su camino a la fama. "Mi abuela ha sido muy importante para mí, porque obviamente siempre me aplaude, pero cuando algo está mal, ella me dice: 'A ver, intenta hacer esta cosa, intenta hacer esto otro'. Mis papás obviamente también me lo van a decir, pero me lo van a decir como más lindo... y mi abuela me dice: 'No, a ver, cambia esto'. Y eso me encanta de mi abuela, que es 100% real, y estoy muy agradecida de tenerla en mi vida y ojalá que me dure por muchos años más", señaló.

Agradece también a sus papás

En esta misma charla, Lucerito reconoció también las enseñanzas que ha recibido de parte de Lucero y Mijares, sus papás, quienes al ser grandes estrellas y expertos sobre el escenario, han compartido con ella sus experiencias. "Ellos son los que me han ayudado a crecer tanto en este medio. Ellos son los mejores maestros que pude haber tenido, entonces yo más que feliz de aprender de ellos", señaló.

Conmovida, se dijo orgullosa de lo que ha logrado y satisfecha de ver que sus papás están contentos con su trabajo y lo que ha logrado gracias a su talento. "Afortunadamente les ha gustado el trabajo que he hecho, lo cual agradezco muchísimo, y siempre lo haré más que feliz, porque es lo que más me gusta hacer en la vida, y hacerlo frente a ellos me hace mucho más feliz... Ojalá me duraran para toda la vida para que pudieran ver todo lo que en un futura pueda hacer", finalizó.