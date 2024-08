Adal Ramones recuerda la ocasión en la que salió al rescate de Yordi Rosado: 'Fui al infierno por él'

Años atrás, una de las mancuernas más populares de la televisión la conformaron Adal Ramones y Yordi Rosado, quienes trabajaron juntos en el programa televisivo Otro Rollo. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio un notable distanciamiento entre ambos, esto debido a diferencias de las que cada uno, por su lado, ha abordado de manera discreta públicamente. Esta vez, Ramones tomó la decisión de dar más detalles de lo que sucedió en el pasado, asegurando que, debido a la situación crítica por la que atravesó su amigo, él se encargó de hacer todo para apoyarlo, orgulloso de que todavía prevalezca un lazo afectivo entre ambos a pesar de todo.

© @adalramones Adal Ramones reveló por qué razón ocurrió su distanciamiento con Yordi en el pasado.

Lo que Adal hizo por Yordi

Sincero, Adal habló del momento crítico por el que atravesó Yordi, un instante en el que tomó la decisión de brindar ayuda a su amigo, tocando incluso límites nunca imaginados. “Yordi es mi hermano, seguimos siendo hermanos y nos lo hemos dicho públicamente. Yo alguna vez lo dije y se lo comenté a él: ‘Amigo, yo fui al infierno por ti. Fui por ti al infierno y te agarré importándome ma… todas las consecuencias…”, reveló el presentador durante una entrevista concedida al programa El Minuto Que Cambió Mi Destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

A pregunta expresa de qué fue lo que sucedió para salir al rescate de Yordi, Adal se negó a dar detalles, aunque hizo una importante aclaración para evitar malentendidos. “No voy a revelar cosas porque ahí ya no es mi vida, pero hubo una temporada en la que mi compadre estaba muy mal, no de drogas porque somos muy limpios mi amigo y yo, mi compadre, amigo, vecino y socio, y creo yo que ese fue una especie de distanciamiento que ocurrió a partir del divorcio de ambos, porque primero fue el de él y eso le afectó mucho…”, explicó durante la reveladora charla.

© Getty Images Adal Ramones asegura que apoyó a Yordi es su momento más crítico.

Las consecuencias tras el distanciamiento

Al ahondar en sus declaraciones, Adal recordó cómo él y su exesposa, de alguna manera, sufrieron las consecuencias de brindar apoyo a Yordi, un suceso del que no quiso dar más detalles. “Gaby Valencia y tu servidor nos solidarizamos con él por otra persona tercera que nos dijo: ‘Tienen que ayudarlo’. Yo creo que tuvo consecuencias el meternos tanto, porque como dice la frase, el que se pone de redentor termina crucificado. Nosotros nos metimos en una batalla que no teníamos que meternos y salimos raspados Gaby y yo…”, contó.

© Getty Images Adal Ramones asegura que su amistad con Yordi sigue intacta.

¿Cómo es su relación Yordi?

A pesar de lo sucedido, Adal dice que su relación de amistad con Yordi sigue intacta, algo de lo que se siente orgulloso. “Pero la amistad verdadera, al final de cuentas triunfa, por eso te puedo decir que sigue siendo mi amigo y mi hermano. No nos vemos, él tiene una agenda muy llena y yo también, pero vasta que nos veamos en algún momento, que nos escribamos y ahí siento todo el cariño de Yordi y yo estoy casi seguro que lo siente igual, es el hermano que la vida me dio, que no parió mi mamá…”, aseguró.