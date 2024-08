Tras visitar a Pablo Lyle en prisión, Ana Araujo vuelve a México con sus hijos

Lejos de México, mientras paga una condena por homicidio involuntario, Pablo Lyle cuenta con el respaldo de su familia y demás seres queridos, entre ellos el de su exesposa, Ana Araujo, quien en días pasados viajó a la ciudad de Miami en compañía de sus hijos para visitar al actor. Anteriormente, Araujo declaró que Pablo podría abandonar la prisión en diciembre de 2026. Sin embargo, en esta ocasión prefirió no hablar ante las cámaras, pues trató de resguardar la seguridad de sus pequeños, aunque Mauro, el menor de ellos, no pudo evitar romper en llanto frente a la persecución de la prensa.

© @pablolyle Ana Araujo y Pablo Lyle mantienen la cercanía para brindar estabilidad a sus hijos.

Las palabras de Ana Araujo

La presencia de Araujo no pasó desapercibida por los reporteros reunidos en el aeropuerto de la Ciudad de México. En ese instante, la emprendedora fue perseguida por las cámaras y los micrófonos, evitando en todo momento detenerse a platicar. “A mis hijos les da mucha ansiedad esto. No, por favor”, dijo a los comunicadores con un dejo de paciencia, mientras los niños se resguardaban tras de ella, según imágenes mostradas por el programa televisivo Ventaneando. “No voy a decir nada más, ya hablé de mi familia, ya hablé de Pablo…”, expresó Ana, quien en días pasados dio detalles breves de la situación de Lyle, quien permanece en prisión tras el altercado vial en el que se vio involucrado en 2019.

Video relacionado

Ante la insistencia de los reporteros en el lugar, Ana hizo énfasis en lo mucho que este tipo de dinámicas intranquilizan a sus pequeños, quienes han estado muy sensibles a lo largo de este tiempo desde que su padre ingresara a prisión. Por tal motivo, se muestra cautelosa al abordar el tema públicamente, sobre todo en presencia de los medios de comunicación. “A mis hijos de verdad no les deja buena sensación, se sienten abusados, se sienten mal con esta situación, entonces ya…”, apuntó Araujo sin ahondar en más, atenta en todo momento a resguardar el espacio de los niños.

© GettyImages Pablo Lyle podría salir de prisión en 2026.

Lo que ha dicho Ana Araujo

Luego de la sentencia de Pablo Lyle, su exesposa se ha mantenido reservada, aunque en ocasiones ha brindado algunas entrevistas para hablar de cómo marcha todo. En días pasados, incluso reveló la posible fecha en la que el actor podría salir de prisión. A pregunta expresa sobre si Pablo está pasando por un cuadro depresivo, dijo: “No, nada de eso, él está muy bien”, dijo durante un encuentro con la prensa. “Él sale en diciembre del 2026 y hay que esperar”. Ana también negó que el actor se haya quedado sin defensa, como se dijo en varios medios de comunicación: “No, todo está igual, no sé de dónde salió esa nota”, afirmó.

© @pablolyle Pablo Lyle cuenta con el apoyo de Ana Araujo.

En esa charla, Ana también señaló que la fecha de salida de Pablo no responde a ninguna estrategia legal llevada a cabo, pues simplemente es el curso del proceso. “No, no hay estrategia, simplemente que cumpla con su sentencia y ya lo estaremos esperando”. Ante la insistencia de los medios por conocer más de la situación de Lyle, Ara respondió: “Yo de asuntos legales, la verdad no sé nada”, afirmó.