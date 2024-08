La ex esposa de Pablo Lyle dio a conocer cuando saldrá de prisión el actor

A pesar de que la relación amorosa con Pablo Lyle termino, Ana Araujo, su ex esposa, continúa apoyándolo y enfocada en los cuidados de sus dos hijos: Aranza y Mauro. Aunque la joven madre prefiere mantenerse alejada de los reflectores, debido a su popularidad en rede sociales, se ha convertido también, de alguna manera en figura pública, razón por la que la que la prensa la reconoció y la abordo a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, donde reveló la fecha en la que el padre de sus hijos obtendrá su libertad.

© Getty Images Ana Araujo reveló que el actor dejará la prisión en diciembre del 2026

¿Cuándo dejará la prisión el actor?

En compañía de su hijo menor Mauro, la empresaria habló de cómo se encuentra el actor y aprovechó para desmentir que esté atravesando por un cuadro depresivo: “No, nada de eso, él está muy bien”, dijo. Sobre cuándo saldrá de prisión su ex esposo, respondió: “El sale en diciembre del 2026 y hay que esperar”. Ana también negó que el actor se haya quedado sin defensa, como se dijo en varios medios de comunicación: “No, todo está igual, no sé de dónde salió esa nota”.

Cuando los medios le cuestionaron si la salida del actor es resultado de alguna estrategia legal, Ana explicó: “No, no hay estrategia, simplemente que cumpla con su sentencia y ya lo estaremos esperando”. Para no caer en impresiones, la empresaria prefirió no dar más detalles del proceso judicial de Lyle: “Yo de asuntos legales, la verdad no sé nada”. La ex del actor reveló que ella y sus hijos acuden periódicamente a la prisión: “Visita familiar”, dijo.

© GettyImages Ana Araujo desmintió que el actor esté deprimido

A pesar de la retadora situación que la familia ha enfrentado desde 2019, año en que fue detenido el actor, Ana Araujo reconoce que han sabido adaptarse a la situación: “Bien, todo bien”. Sobre cómo se encuentra únicamente el actor, quien el año pasado fue condenado a cinco años de prisión, dijo: “Él está bien, no dice nada más que el presente y vivir un día a la vez y ya”.

© IG @anaaraujof Tras la detención de Pablo Lyle, Ana Araujo se encargó al 100% de sus hijos

Una mujer emprendedora

Aunque Ana ha preferido vivir el proceso legal de su ex esposo, alejada del ojo público, debido a la difícil situación financiara que enfrentó la familia con el juicio del actor, se enfocó a echar a andar un negocio de donas con el que ha podido sacar adelante a sus hijos. Sobre este tema, dijo: “Sí, gracias a Dios me está yendo muy bien con mis negocios. A las mujeres que quieren emprender como yo, ahí también les enseño”, comentó sobre su papel como mujer de negocios.