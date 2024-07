El caso legal de Pablo Lyle se complica, el actor podría ser sancionado

Mientras Pablo Lyle enfrenta una condena de cinco años en prisión y ocho más en libertad en libertad condicional en Miami, acusado de homicidio involuntario, el panorama legal del actor se complica. En días pasados se dio a conocer la renuncia de su equipo legal por diferencias irreconciliables, según el documento presentado por el abogado Philip Reizenstein a la corte de Florida, sin especificar detalles en torno a ese posicionamiento que ha cambiado el rumbo de la situación para el actor. En medio de los recientes acontecimientos, las autoridades han lanzado una advertencia al intérprete, quien por su circunstancia tampoco tiene permitido trabajar.

© GettyImages Pablo Lyle enfrenta una condena de cinco años en prisión.

¿Qué pasa ahora que Pablo se quedó sin defensa legal?

Las preguntas prevalecen sobre lo que sucederá de ahora en adelante con el caso del actor. Luego de la renuncia de sus abogados, Univision reporta que la apelación a la sentencia de Lyle seguirá pendiente, además de la demanda civil interpuesta por la familia del fallecido Juan Ricardo Hernández, quienes esperan recibir una indemnización por gastos funerarios, atención psicológica y el desempleo de Mercedes Arce, la viuda de Hernández.

Entre las condiciones que no favorecen a Lyle está el hecho de que al actor atraviesa por un periodo de problemas económicos, según el medio antes citado, pues debido a su estatus migratorio el intérprete de películas como Mirreyes VS Godínez no ha podido trabajar. Recordemos que a raíz de los fuertes gastos legales, la familia y amigos de Pablo se vieron en la necesidad de emprender una colecta monetaria a finales de 2022, una acción que ocurrió en medio de la sentencia que recibió en febrero de 2023, sin duda el momento más difícil para el intérprete, quien trató de justificar sus acciones a través del argumento de que había actuado en defensa propia, el cual fue desestimado.

© GettyImages Pablo Lyle atraviesa por problemas económicos al no poder trabajar.

Lyle podría ser sancionado

Ante lo sucedido, luego de quedarse sin defensa legal, la corte ha hecho una advertencia a Lyle, tras aceptar la renuncia de sus abogados. Según Univision, el actor deberá encontrar un nuevi equipo legal, el cual debe ser presentado en una carta en un periodo máximo de 20 días. De no ser así, Lyle podría ser sancionado. Mientras tanto, al no tener defensa legal, Pablo se encuentra a cargo del departamento de correccionales de Florida, en espera de encontrar un equipo que lo pueda representar.

© GettyImages Pablo Lyle deberá encontrar una nueva defensa para evitar una sanción.

Mientras tanto, la posibilidad de que la condena de Pablo pueda ser reducida permanece lejana, pues de este procedimiento estaban a cargo sus exabogados, quienes lo acompañaron desde aquel desafortunado día en que el actor descendió de su automóvil para reñir con un hombre en una de las vialidades de Miami. Aunado a eso, está el asunto de la demanda civil por parte de la familia del fallecido, quienes exigen justicia en ese sentido, en especial la viuda de Juan Ricardo Hernández.