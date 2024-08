Angélica Castro y el apoyo incondicional a su hija en su nueva etapa: ‘Sigue brillando'

Laura de la Fuente, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, está en una gran etapa; por un lado todo parece ir bien en su primer año como universitaria, y por otro, está más plena que nunca. A dos años del incidente en el que resultó lesionada con impacto de bala y en terapia para volver a ponerse de pie, hoy la vida le sonría. Apenas hace unos días, la joven de 19 años confirmó a Publímetro Chile que estaba en una relación y que su corazón estaba "muy bien". En ese sentido, su madre no ha dejado de apoyarla y celebrar la felicidad de su única hija, y a través de las redes sociales este amor incondicional ha quedado más que demostrado, al igual que su padre, quien también la ha apoyado en cada paso.

Fue el pasado 17 de julio cuando Laura, quien estudia la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, compartió una serie de imágenes de una excursión que realizó con su pareja al bello lago Vichuquen. 'Lau', como le dicen de cariño sus amigos y seres queridos, acompañó el carrusel de fotos con un corazoncito (<3). En las instantáneas, la joven se deja ver muy contenta y a esta publicación, reaccionaron sus padres con un 'me gusta'.

En otro de sus posts en redes, Angélica Castro le dedicó unas hermosas palabras, en las que deja ver que lo feliz que se siente por la nueva etapa personal que está atravesando su hija, al lado de una joven con la que se ha mostrado en sus redes sociales. "¡Tan linda mi amor! ¡Te adoro y admiro! ¡Eres una tremenda mujer! ¡Sólida! ¡Bella por dentro y por fuera! Sigue brillando y compartiendo tu luz solo como tú lo sabes hacer ❤️❤️🙌", escribió la también actriz debajo de una recinte publicación que hizo su hija.

Feliz en su etapa universitaria

Lejos ha quedado ya el episodio en el que su vida estuvo en peligro, debido a una doble lesión por herida con arma de fuego. Ahora se encuentra disfrutando lde las mieles de la juventud. Recientemente, Laura conversó con el periódico Publímetro Chile, donde confirmó que estaba saliendo con alguien. "Bien, estoy muy contenta la verdad, así que mi corazón está muy bien", dijo la joven de 19 años.

En esa conversación, también habló de su nueva vida como estudiante universitaria, en la que ha tenido la oportunidad de relacionarse con mucha gente y hacer nuevos amigos en la carrera de Ingeniería Comercial. "Las amistades que me he hecho han sido muy increíbles, he conocido personas muy bacanes y los profesores encuentro que en verdad te enseñan muy bien. Además, es una carrera práctica, de hecho, tuvimos un taller de emprendimiento que fue muy bacán (estupendo) porque pudimos vivir ciertas cosas, no solo estudiamos lo de los libros sino que también lo podemos aplicar".