Minnie West recuerda a su madre, Amparín Serrano, a dos años de su partida: 'Jamás podré llenar el vacío'

Dos años atrás, la noticia de la repentina partida de Amparín Serrano, la creadora de la marca Distroller, tomó por sorpresa al espectáculo mexicano y al entorno empresarial. Desde entonces, Minnie West, su hija, no ha dejado de honrar la memoria de su madre, especialmente este 12 de agosto, día en que ocurrió el lamentable deceso. Con el sentimiento a flor de piel, la joven ha dedicado un profundo mensaje para enaltecer la memoria de la empresaria, quien se caracterizó por ser muy apegada a su familia, según la actriz lo ha dejado ver en constantes publicaciones a lo largo de estos meses.

© @minniewest Amparín Serrano fue muy apegada a su familia.

El sentido mensaje de Minnie a su mamá

Conmovida, Minnie hizo pública la dedicatoria a su madre, un texto dado a conocer en sus redes sociales, el cual ilustró con varias fotografías del álbum familiar. “Agarrar tu mano por última vez fue la segunda cosa más dura, difícil y cab… que me ha tocado vivir, pero soltarla, soltarla fue la primera. Ese día no solo te fuiste tú, ma, sino que también me fui yo, aunque mi cuerpo siga aquí. Porque, sin ti, vivir no se puede llamar vida; es más como una existencia a medias, donde solo queda un vacío que nunca se va a llenar…”, escribió la intérprete en las primeras líneas.

Video relacionado

Para Minnie, se trata de un periodo de duelo complejo, pues en su texto aseguró que todavía no logra asumir la ausencia de su madre, ya que a diario la acompaña una sensación de vacío que hasta cierto punto lo hace sentir incompleta. “Una parte de mí se murió contigo, y aunque todavía no me hayan enterrado, siento que estoy caminando por esta vida como una sombra, incompleta. No es solo que te hayas ido, es que contigo se fue la parte de mí que solo tú podías hacer brillar…”, afirmó la actriz.

© @minniewest Minnie West atesora gratos recuerdos junto a su madre.

Dos años sin Amparín Serrano

Para Minnie, el tiempo no ha bastado en la búsqueda por encontrar la paz en medio de su duelo. De hecho, reconoce lo mucho que extraña a su madre, una partida tan dolorosa que pareciera haber ocurrido en un lapso más corto de lo imaginado. “Para el mundo ya pasaron dos años, yo siento como si fuera ayer, y trato de seguir adelante, pero siempre con esa sensación de que algo falta, de que nada va a volver a ser lo mismo. Te extraño con cada fibra de mi ser, y aunque intento vivir de una manera que te haría sentir orgullosa, sé que jamás podré llenar el vacío que dejaste...”, reveló.

© @minniewest Minnie West recordó a su madre, Amparín Serrano, con fotos del álbum familiar.

Ante este panorama, Minnie no solo ha encontrado el consuelo en los recuerdos construidos junto a su madre, sino que guarda la esperanza de algún día volver a reencontrarse con ella. “A veces, lo único que me consuela es pensar que no pasó un día más desde que te fuiste, sino que falta un día menos para vernos. Gracias por todo, fletzo. Te amo más de lo que puedan describir las palabras. Hoy y siempre, te amo, mancuerna”, finalizó.