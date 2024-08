Anna Ferro habla de Fernando del Solar a dos años de su partida: 'Todavía duele'

La partida de Fernando del Solar ha dejado un gran vacío en las vidas de sus amigos, familiares y fans, quienes a dos años de su fallecimiento, siguen recordándolo con total cariño. Tal es el caso de su viuda, Anna Ferro, quien poco a poco ha ido aceptando que su vida ha cambiado y que Fernando vive ahora en los recuerdos que juntos lograron construir durante el tiempo que compartieron en vida. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que sumamente conmovida, reflexionó sobre lo difícil que ha sido para ella enfrentarse con la idea de no tener la presencia física del presentador a su lado.

© IG: @annaferro8 Anna Ferro y Fernando del Solar

Fue durante un reciente encuentro con los medios, luego de un homenaje póstumo que se le rindió a del Solar, que Anna se sinceró acerca de cómo han sido para ella los últimos dos años y cómo es que recibe todas estas muestras de cariño de las que Fernando sigue siendo objeto. "Me siento muy orgullosa de él y también orgullosa de mí, de habernos reencontrado en este plano, porque yo digo que a lo mejor nos conocimos en otro lugar, y la verdad es que lo recibo con todo el amor del mundo. Y estoy agradecida completamente ala vida", expresó la instructora de Yoga.

© IG: @annaferro8 Recientemente se cumplieron dos años de la partida de Fernando del Solar

En ese mismo sentido, Ferro habló sobre su duelo, un proceso que ha pasado por distintas etapas y que no ha sido del todo fácil. "Al principio estaba enojada, lo quiero decir, enojada con Dios, le reclamaba todos los días. Le decía: 'Encontré al amor de mi vida, nos encontramos, nos llevamos bien, y ahora qué, por qué se va'. Sí duele, todavía duele, cuando recuerdas esos pequeños momentos (que compartimos)", señaló conmovida.

Por otro lado, se refirió a las versiones que han circulado en los medios, las cuales apuntan a que, tras la muerte de Fernando, se distanció de quien fuera su suegra y su cuñada. Y aunque admitió que, en efecto, se alejó de ellas por un tiempo, fue por una poderosa razón. "Seguimos unidas y ellas han respetado mucho mi distancia, porque también verlas a ellas era recordarlo a él y no podía superarlo, entonces era más por llamadas, por mensajito. Deje de verlas, físicamente, porque no me estaba ayudando, entendí que necesitaba rescatarme primero a mí, sino no puedes dar lo que no tienes, si tu tuenes odio y tienes enojo, lo primero que vas a botar en tu vida es el odio y el enojo", señaló.

Las diferencias quedaron atrás

Aunque Ferro reveló que ha retomado la relación con su suegra y que las cosas están bien entre ellas, también admitió que en su momento se vieron enfrentadas debido a algunos malentendidos. "Tuvimos también dolores, ambas, que supimos pulir las dos, y cuando pude comprenderla fue cuando me puse en su lugar, porque soy madre, y dije: ¿Tú qué harías, Anna, como mamá, si estuvieras a punto de de perder a un hijo?'", reveló.

Anna también habló de los malentendidos que llegó a tener con la madre de Fernando, dejando en claro que siempre fue por asuntos menores. "Toma de decisiones, de hospital, de cosas, que a lo mejor no estábamos muy de acuerdo, o que a lo mejor yo me quedaba más tiempo en visita, eso de mi parte fue un poco egoísta, eso era. No conflictos grandes, pero si conflictos que todas las familias pasamos y que intentamos disfrazar", finalizó.