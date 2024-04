Con ‘flores al cielo’, Anna Ferro celebra el que hubiera sido el cumpleaños de Fer del Solar

Desde hace dos años, Anna Ferro celebra el cumpleaños de Fernando del Solar con “flores al cielo”, un concepto que aprendió del doctor y conferencista, Cesar Lozano, quien le mostró el camino para honrar la memoria de su esposo, tras su muerte. Con la misma positividad con la que enfrentó la partida del argentino, Anna rindió un homenaje a su memoria en el que hubiera sido su cumpleaños número 51, fecha que aprovechó para dedicarle un sentido mensaje.

Un cumpleaños más sin él

Según explicó Anna, enviar “flores al cielo”, es la manera en la que ha podido lidiar con la ausencia de Fer: “Significa que, en lugar de llevar flores a la tumba, es darles flores al cielo a los que han partido, esto es como ellos quieren verte: feliz, contento, amando, etc. Yo hoy regalo flores al cielo. Festéjalo a lo grande”, escribió la viuda del conductor junto a una foto juntos.

Como parte de su felicitación, Anna recordó lo importante que fue para ella Fernando: “51 años ¡Felicidades, amore, eres grande! Llegaste a mi vida y abrazaste todas mis piezas rotas, me enseñaste el verdadero significado de tener un compañero, amigo, amante, muchas veces también un psicólogo, un enorme padre para mi hija y para los chicos, hijo, hermano etc. Se también que parte de todo esto es porque yo ya estaba lista para un nosotros. Como decías tú, el maestro no aparece hasta que el alumno está listo”, puntualizó.

En esta especial felicitación para Fernando, su viuda reflexionó sobre su prematura muerte: “Para mí partiste muy pronto, ahora entiendo que tu partida tiene un regalo más profundo de amor, enseñanza, crecimiento y lo abrazo con todas las fuerzas de mi corazón. Quedé destrozada con tu partida, pero ahora cada día me amo más y amo intensamente como si fuera mi último día en este plano”, escribió revelando las etapas que ha enfrentado durante el duelo.

¿Cómo lo festejó?

Anna confesó que este día lo celebraría con la mejor actitud, con la misma que Fernando del Solar tuvo en vida, no por nada, “¡arriba los corazones!”, fue la frase que siempre tomó como bandera: “Estoy agradecida por habernos reencontrado en este plano, festéjalo en grande allá en cielo besos al cielo. Hoy festejaré tu vida riendo, agradecido, comiendo, amando (flores al cielo) como a ti te gustaría verme vamos. Gracias, gracias, gracias”, escribió Anna en una de sus historias donde reveló cómo pasaría el cumple de Fer.