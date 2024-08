Contundente, Humberto Zurita hace frente a la polémica: 'Están especulando cosas'

Si algo caracteriza a Humberto Zurita es la disposición que muestra para hablar frente a los medios de comunicación sobre de los acontecimientos en su vida. Tras pasar unos días de vacaciones con su novia, Stephanie Salas, el actor tomó la decisión de conceder una entrevista para poner fin a las especulaciones, luego de la difusión de un video de paparazzi en el que se le observa con unas copas de más en compañía de un amigo por las calles de la Ciudad de México. El intérprete fue tajante al negar ser alcohólico y tener deudas económicas como se ha dicho, seguro de que todo marcha bien en su vida a pesar de lo que pudiera decirse y de los sucesos difíciles que ha enfrentado, como el fallecimiento de su esposa Christian Bach hace algunos años.

Humberto Zurita negó tener problemas de alcoholismo.

¿Qué le ocurrió a Humberto Zurita?

Abierto a conversar, Humberto concedió una charla al programa televisivo de Telemundo, Al Rojo Vivo, espacio en el que dio detalles de lo sucedido esa noche de reunión con su amigo en un lugar de la Ciudad de México. "Salimos de ahí y yo como a la cuadra, cuadra y media, me empecé a sentir mareado, como que me dio el aire y le empecé a decir a él: 'Creo que ando medio... agárrame porque me siento medio tomado...”, explicó el intérprete. En ese sentido, también negó las versiones que dan por hecho una cuantiosa deuda monetaria, pues en un instante del clip se le escucha hablar de una cifra económica considerable. “Yo estoy diciéndole todo lo contrario: 'Quiero un millón, quiero medio millón de dólares', estoy bromeando con él sobre el trabajo...”, aseguró.

Directo, Humberto también rechazó tener problemas con el consumo de alcohol, pues asegura que a pesar de los difíciles giros que ha dado su vida, como el fallecimiento de su esposa, Christian Bach, es un hombre con toda la fortaleza para conducirse con madurez ante ese tipo de circunstancias. "Están especulando cosas, que si yo he agarrado el alcohol porque se murió mi mujer. No, señor, yo no tengo ese carácter, mi carácter va mucho más allá de eso, es mucho más poderoso que eso. Si algo muy importante ocurrió en mi vida fue la muerte de mi mujer, pero frente a eso yo tengo dos hijos hermosos que tengo que cuidar...”, afirmó durante la charla.

Humberto Zurita negó tener deudas económicas como también se especula.

Conversó con Stephanie sobre lo sucedido

Ante el revuelo mediático provocado por esta situación, Humberto tomó la decisión de conversarlo con su novia Stephanie, quien hasta el día de hoy es su mejor cómplice y apoyo en todo momento. "Le dije: 'Mira lo que me sacaron', pero eso yo ya se lo había contado…”, expresó, echando por tierra los comentarios negativos hacia su persona. En ese sentido, Zurita también hizo énfasis en la estabilidad que rige su vida en estos momentos. “Yo soy un ser humano común y corriente muy trabajador, así que no soy alcohólico, no padezco esos síntomas, no tengo depresión...”, apuntó durante la conversación, pasando la página de ese episodio.

Humberto Zurita compartió que habló de lo sucedido con Stephanie.

En otro momento, Zurita también abordó el instante que se percibe en el video, cuando unas fans lo reconocen y se le acercan para pedirle una fotografía. "Me pidieron un autógrafo y yo las abrazo para tomarme la foto. A lo mejor yo como andaba medio tomado me recargo un poco, pero con todo mi respeto...”, contó el actor, quien ha sido muy transparente al comentar sobre ciertos acontecimientos de su entorno personal.