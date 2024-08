Adamari López revela lo difícil que fue como mamá trabajar en 'Hoy Día'

Sin duda alguna, Adamari López siempre llevará en el corazón guardados los recuerdos y experiencias del tiempo que formó parte de las filas de Telemundo y del programa Hoy Día. Fueron 11 años los que la hermosa presentadora estuvo al frente de dicho matutino, a través de los cuales adquirió grandes experiencias y tuvo vivencias de lo más significativas a nivel personal y profesional. Sin embargo, el ser una de las caras más conocidas de dicho proyecto también requería de grandes sacrificios, especialmente como mamá, pues debido a los horarios del show, se perdió muchos de los momentos más especiales de la vida escolar de Alaïa, su hija. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que sincera se refirió a esta etapa de su vida.

© Getty Images Adamari López habló de los sacrificios que hizo como mamá por el matutino de Telemundo

Fue durante una charla con el programa Desiguales, que la también actriz habló del sacrificio que tuvo que hacer como madre, para poder estar todos los días a primera hora con sus televidentes. "Yo tenía la ventaja de tener la tarde libre, pero en la mañana, en los horarios que son las actividades de los niños, 8:30, 9 ó 10 de la mañana, yo estaba al aire del programa. La mayoría de las veces quien va es la mamá, a veces el papá iba, si no estaba trabajando. Pero yo casi nunca podía ir", reconoció la conductora con cierto pesar.

© Instagram @adamarilopez Adamari y Alaïa tiene una complicidad única

Adamari reveló que, aunque a veces le era imposible asistir a los eventos escolares de Alaïa, buscaba negociar con la escuela o las maestras, para poder estar presente. "Yo a veces trataba de acordar con las maestras: 'Hay algunas de esas actividades que se puedan hacer después de las 11 y cuarto de la mañana, para yo poder estar presente', porque las cosas son temprano", señaló.

La actriz recordó cómo fue la ocasión en la que pudo hacerse un espacio para asistir a la misa semanal que hacían en la escuela de su hija por las mañanas, una ocasión que fue sumamente sorpresiva para su pequeña, quien no podía creer que su madre estuviera a su lado. "Antes de que terminara de trabajar en el programa, nunca había ido (a la misa), y (Alaïa) siempre veía a todos los papás que llegaban y yo no iba", detalló López. "Recuerdo el primer día que fui, ella solamente me miraba, se me acercaba, me tocaba...", añadió conmovida.

La maternidad, un sueño hecho realidad

Sin duda alguna, para Adamari López el poder estar cerca de su hija y hacerse presente en los momentos más especiales de su vida es primordial, no en vano uno de sus más grandes deseos siempre fue convertirse en mamá. Algo por lo que lucho durante muchos años. “Se dio de manera natural y hoy día tenemos y disfrutamos muchísimo a Alaïa, pero fue una montaña rusa de emociones, de muchas cosas que pasaron desde que intenté cuando estuve con el cáncer hasta que se llegó a dar”, confesó durante una charla en el podcast que comparte con su amiga Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’.