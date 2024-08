J Balvin se sincera sobre su paternidad: 'Me recuerda que estoy en paz'

La vida de J Balvin dio un giro de 180 grados el día que pudo ver a los ojos por primera vez a su hijo Río, fruto de su relación con Valentina Ferrer. Desde entonces, el cantante ha procurado ser el mejor padre para su pequeño, por lo que cada día se esfuerza por convertirse en una mejor versión de sí mismo. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que a corazón abierto se refirió a la forma en la que la paternidad y el amor de su hijo se han convertido en factores que rigen su vida y su carrera, pues admitió que su más reciente álbum, Rayo, está influenciado por los sentimientos que ha descubierto en su interior tras convertirse en padre.

© IG: @jbalvin El cantante y su hijo han logrado construir una conexión única

Fue durante una charla que sostuvo con People, que el intérprete se sinceró sobre su paternidad y lo mucho que ha cambiado su vida a través de esta experiencia. "Me convertí en padre hace tres años. Esa es una de las cosas que realmente marca este nuevo álbum. Creo que eso es muy poderoso. También me recuerda que estoy en paz”, señaló el intérprete de temas como Mi Gente o 3 Noches.

© IG: @jbalvin J Balvin admitó que Río ha cambiado su vida en todos los aspectos

En ese mismo sentido, Balvin admitió que la llegada de Río lo hizo apreciar la vida desde una nueva perspectiva y a agradecer por todo lo bueno que hay en ella. "Sé lo que quiero más que nunca. Cuando nació mi hijo, se encendió un interruptor en mi cerebro que me dijo que tenía que disfrutar de la vida, fijarme en todos los pequeños detalles y estar agradecida por todos ellos. Creo que este disco nace de una energía realmente bonita y agradecida, más madura, y siempre manteniendo mi ADN de buen rollo", agregó.

Por otro lado, J Balvin reveló que el cambió no solo ha sido a nivel personal, sino también del lado profesional, pues ahora se ha permitido disfrutar del proceso de crear música. "Este disco está inspirado en cuando era niño y hacía música solo por amor a la música, olvidándome del negocio. Es algo que me recuerda a mi infancia, cuando quería ser artista. Cuando más hambre tenía era de niño. Ahora, sigo sintiendo la misma hambre que antes, pero no tengo que probarme a mí mismo nada, simplemente disfruto del proceso de la música", agregó.

Tres años al lado de Río

Fue en junio de 2021 cuando J Balvin y Valentina Ferrer se convirtieron en padres por primera vez y le dieron la bienvenida a Río, su primer hijo. Desde entonces, la feliz pareja se ha volcado en amor hacia su hijo, procurando, en medida de lo posible, estar presentes en los momentos más especiales de la vida de su pequeño. No en vano, el guapo colombiano hizo una pausa en su carrera para poder entregarse de lleno a su paternidad. Tal y como lo dejó en claro hace unas semanas, cuando conmovidos, celebraron el tercer cumpleaños de su pequeño. "Feliz cumpleaños querido RÍO. ¡¡Llegaste en el momento debido!! ¡¡¡Tres años ya!!!", expresó el artista en su perfil de Instagram, en donde además publicó una serie de fotografías en las que mostró algunos detalles de la fiesta de cumpleaños que organizaron para su pequeño.