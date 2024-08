Colin Farrell abre su corazón para crear una fundación por su hijo, James

El amor de padres no tiene límites, y Colin Farrell lo ha demostrado de la manera más tierna, pues aunque siempre ha sido hermético sobre su vida personal, ahora ha abierto su corazón para alzar la voz en nombre de su hijo mayor, James. El actor originario de Irlanda, no sólo compartió unas lindas imágenes en su hogar y con su familia, sino que ha iniciado una fundación por el Síndrome de Angelman, el cual padece su primogénito.

© Getty Images Collin Farrell

Colin explicó sus motivos para crear esta organización, la cual va dirigida a apoyar a jóvenes y niños diagnosticados con el síndrome o alguno de los síntomas. Su intensión, además, es que al dar a conocer el padecimiento, "el mundo sea amable con James", así como crear programas educativos para personas en la misma posición, según expresó en entrevista para People.

Video Relacionado

James, de 21 años, nació con el padecimiento, un trastorno neurogenético que no tiene cura que, según los especialistas de la Asociación Estadounidense de Enfermedades Raras, se origina en el cromosoma 15. Para James no ha sido sencillo, pues a lo largo de su vida ha tenido complicaciones en su desarrollo intelectual.



Para la familia tampoco ha sido fácil, ya que se enfrentaron a diversos retos, como el hecho de que James empezara a caminar poco antes de cumplir cuatro años.

Colin Farrell, decidido a romper el silencio

Durante su charla, el actor reveló: "Esta es la primera vez que hablo de ello y, obviamente, la única razón por la que hablo es que no puedo preguntarle a James si quiere hacerlo".

Además, explicó cómo es su interacción con James: "Hablo con James como si tuviera 20 años, dominara perfectamente el inglés y tuviera una capacidad cognitiva adecuada a su edad". Y aunque no asegura si su hijo se sienta cómodo con la interacción, Farrell comentó que: "Si James supiera que haciéndose una foto en el jardín conmigo, que no es lo que más me gusta hacer, si haciendo esto pudiéramos ayudar a familias y a otros adultos jóvenes que viven con necesidades especiales, diría: ‘Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me lo preguntas? Es obvio que sí".