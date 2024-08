Peso Pluma y Hanna Howell agrandan la familia, ¡tienes que ver al adorable integrante!

Peso Pluma, el reconocido intérprete de corridos tumbados, y su novia, Hanna Howell, han expandido su familia con un adorable cachorro golden retriever. La pareja, quien recientemente compartió las emocionantes noticias, posó divertida con su nuevo y peludo amigo en un video compartido a través de un encantador video de TikTok. Hanna Howell, una modelo originaria de Kansas expresó su alegría en el título del video: "Finalmente conseguí el perro de mis sueños de infancia. Estoy tan obsesionada".

El video muestra a la pareja acunando amorosamente al cachorro como si fuera su bebé, sellando el momento con un beso para el nuevo miembro de la familia. El afecto de la pareja por su golden retriever es evidente cada vez que abrazan al cachorro con ternura y alegría. Esta incorporación a su familia no solo los ha acercado más, sino que también ha resaltado el profundo vínculo que comparten.

© @pesopluma Peso Pluma y Hanna con su perrito

¿Quién es Hanna Howell?

Hanna Howell, conocida por su activa presencia en TikTok, donde cuenta con 82.000 seguidores, comparte con frecuencia detalles de su vida personal. Su relación con Peso Pluma llamó la atención del público por primera vez cuando publicó una foto agarrando su mano, lo que despertó la curiosidad de los fanáticos. Telemundo dice que Hanna habla español con fluidez, lo que fortalece su conexión con el cantante mexicano.

El romance de la pareja ha sido objeto de mucha admiración y especulación, especialmente después de compartir un beso tras bambalinas tras la reciente actuación de Peso Pluma en Estados Unidos.



Video relacionado

Peso Pluma cambia de look

El reconocido cantante mexicano, famoso por sus éxitos como Ella baila sola, sorprendió a sus fans con una transformación radical en su apariencia. Conocido por su característico corte de pelo mullet, que se había convertido en una declaración de moda entre los niños y los jóvenes de México, Peso Pluma decidió cambiar de look con un corte de pelo completamente nuevo.



© Courtesy Peso Pluma

Dejando atrás el icónico mullet que definía su look, Peso Pluma ahora luce un corte limpio en la parte posterior, manteniendo una parte superior abierta y elegante. Este cambio atrevido se ha convertido rápidamente en tema de discusión, provocando una oleada de anticipación y emoción entre sus seguidores.

El nuevo peinado marca un cambio significativo con respecto a la imagen anterior de Peso Pluma, mostrando su voluntad de evolucionar y experimentar con su estilo. Este cambio refleja su crecimiento y disposición para influir en las tendencias de la moda de forma continua. Al adoptar una apariencia fresca, Peso Pluma reafirma su estatus como creador de tendencias en las escenas de la música y la moda.

La respuesta del público ha sido abrumadoramente positiva, con numerosos fanáticos expresando su admiración por la audaz decisión de Peso Pluma. Durante una entrevista, el cantante reveló que su corte de pelo "fue un error". La estrella dijo que se estaba peinando en Medellín, Colombia: "Fui a grabar un video allí cuando estaba comenzando mi carrera. Me di cuenta de que me lo estaban cortando de la manera incorrecta, pero cuando me miré al espejo pensé que no me veía tan mal. "Lo conservé y la gente se volvió loca", le dijo a Jimmy Fallon.