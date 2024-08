Tras sus vacaciones en Lisboa, Angelique Boyer sorprende a su papá con una visita

Después de sus románticas vacaciones en Lisboa, junto a Sebastián Rulli, Angelique Boyer regresó a nuestro país para reencontrarse con otro de los hombres más importante de su vida: su padre. Debido a que tuvieron que viajar por separado, porque ella tuvo que hacer una escala a Miami, para cumplir con un compromiso laboral, a su llegada a nuestro país, la actriz corrió a su encuentro con su papá, don Patrick Boyer quien, desde hace varios años, reside en Querétaro, estado al que viajó para disfrutar de un fin de semana a su lado.

Un fin de semana con papá

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un par de fotos de la visita que le hizo a su papá, incluso, contó que regresó a casa con una prenda de él, para tenerlo presente: “Visitar a papá en domingo y tener el privilegio de robarme su suéter y así llevarlo conmigo en todo momento”, escribió Angelique como descripción del álbum con el que provocó más de 263 mil likes, entre ellos el de Sebastián Rulli, quien reaccionó a estas imágenes escribiendo: “¡Qué bonito es lo bonito!”. En las imágenes, aparecen padre e hija fundidos en un tierno abrazo, mientras la actriz luce el suéter de su padre.

Aunque don Patrick Boyer se desenvuelve en un ambiente completamente alejado al de su hija, los fans de la actriz lo conocen perfectamente, incluso, lo apoyaron cuando realizó su debut como actor en una producción protagonizada por su hija. Fue en el año 2020, cuando el señor realizó un cameo en Imperio de Mentiras, donde sorprendió a su hija con esta participación especial: “Fuimos a grabar a Querétaro y mi papá vive en Juriquilla. Me fue a ver, llevaba muchos meses de no verlo por la pandemia. De pronto, estoy grabando una escena de llanto y veo que Giselle está armando algo detrás de cámaras y veo pasar a mi papá justo cuando la cámara me estaba tomando”, contó hace un par de años la actriz en entrevista con el programa Despierta América.

Antes de disfrutar de este inolvidable fin de semana junto a su papá, la actriz se reencontró con la prensa en el aeropuerto, donde contó cómo le fue en sus vacaciones de amor con Sebastián Rulli en Portugal: “Les recomiendo mucho que viaje a Lisboa, está muy padre”, comentó. La actriz reiteró que viajar es una de las actividades que más disfruta realizar con su novio: “Queremos ir a todo el mundo, la verdad es que nos encanta viajar este es un año en que podemos disfrutarlo”, dijo la actriz quien confirmó que en breve ella y su galán comenzarán las grabaciones de la segunda temporada del El extraño retorno de Diana Salazar.

Su visión del matrimonio

En su breve encuentro con la prensa, Angelique Boyer explicó una vez más por qué no hay planes de boda con Sebastián Rulli, quienes en septiembre próximo celebrarán una década juntos: “No, nosotros no creemos en eso, no necesitamos como tal un contrato, una boda. Cumplimos años la misma semana, estamos muy organizamos buenos fiestones y yo creo que cada año sentimos que es una boda”, respondió la actriz cuando le preguntaron si llegará al altar con el galán de telenovelas.