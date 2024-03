Angelique Boyer y su divertido fin de semana con su papá en San Miguel de Allende

Cuando Angelique Boyer no está haciendo telenovelas, la actriz disfruta al máximo de su tiempo libre junto a su familia. En ese sentido, en los últimos días, ha estado disfrutando de la compañía de su papá, don Patrick Boyer, con quien tuvo un divertido fin de semana en San Miguel de Allende, región que eligieron para sus vacaciones rélampago de padre e hija. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un álbum de fotos de esta aventura que disfruta con su papá con quien tiene una relación muy cercana y especial.

©@angeliqueboyer



Padre e hija disfrutaron de un fin de semana en Guanajuato

Un fin de semana de padre e hija

Debido a que el señor no vive en la Ciudad de México, cuando Angelique tiene tiempo en su agenda, organiza este tipo de escapadas con el objetivo de compartir tiempo con él, como en esta ocasión, que decidieron disfrutar de San Miguel de Allende juntos: “Fin de semana con mi adorable padre”, escribió la actriz como descripción de esta publicación con la que generó más de 600 mil likes, entre ellos el de su novio, Sebastián Rulli quien les escribió: “¡Qué hermosos seres humanos! Puro corazón. Los amo”.

La complicidad que existe entre Angelique y su papá es tal que, en septiembre del 2020, el señor la sorprendió durante las grabaciones de Imperio de Mentiras, proyecto en el que don Patrick realizó su debut como actor de telenovelas: “Mi papá hizo un cameo, pero lo van a ver muchísimo más adelante. Me emocioné muchísimo. Más adelante lo podrán ver también a él, se ve muy guapo. Él estaba súper tranquilo, yo me empecé a poner más nerviosa que él, fue muy chistoso y un gran momento”, contó la actriz en entrevista con Despierta América.

©@angeliqueboyer



La actriz posó para el lente de su papá

El debut de don Patrick en las telenovelas

Cuando el señor realizó su debut en las telenovelas, fue más fácil para él, debido a que las escenas se realizaron en el estado donde reside: “Fuimos a grabar a Querétaro, grabamos unas escenas en el aeropuerto y mi papá vive en Juriquilla, Querétaro. Me fue a ver grabar, llevaba muchos meses de no verlo por la pandemia. De pronto, estoy grabando una escena de llanto y veo que Giselle está armando algo detrás de cámaras, yo enfocada y, de pronto, veo pasar a mi papá en la escena justo cuando la cámara me estaba tomando a mí”, recordó la actriz sobre el debut de su papá.

©@angeliqueboyer



Su papá, el hombre de su vida

Una infancia marca por la unión familiar

En enero pasado, durante su visita al programa ¡Siéntese quien pueda!, Angelique Boyer recordó cómo fue su infancia al lado de sus papás: “Fuimos una familia muy unida; también de padres muy trabajadores. Mi papá me enseñó la disciplina y el entregar todo a tu trabajo, cuando amas todo lo que haces. No llegué en cuna de oro, conocí a unos papás muy trabajadores, muy luchones, que llegaron a un país a adaptarse culturalmente en todos los sentidos; a amar a México más que muchos mexicanos”, comentó sobre la educación que recibió en casa.

